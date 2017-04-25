'Kitap ve Medeniyet' en usta çizgilerle anlatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 9. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen 1. Uluslararası Bilge Şehir Karikatür Yarışması'nda finale kalan eserler belirlendi. ''Kitap ve Medeniyet'' konusunu çizgilerle en güzel anlatan karikatürler, jürinin titizlikle yaptığı değerlendirme sonucunda finale kalmayı hak etti. Finale kalan eserler arasında Kocaelili genç karikatüristlerin çalışmalarının da buluşması ayrı bir sevinç kaynağı oldu. İlk yılından beklenenin ötesinde ilgi gören organizasyon sadece bir yarışma olmanın ötesinde anlam taşıyor. Bu kapsamda Kocaeli'de açılacak Karikatür Okulu'nda geleceğin karikatüristleri yetişecek.

KARİKATÜRDE DE BİLGE ŞEHİR KOCAELİ

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın Kocaeli'de karikatür sanatına olan ilgi ve sevginin artması, ''Bilge Şehir Kocaeli'' konsepti içinde karikatürün de yer alması amacıyla düzenlediği yarışmaya yurt içi ve yurt dışından yoğun bir katılım gerçekleşti. Daha ilk yılından yarışmaya 58 ülkeden 493 karikatürist 1218 eserle başvurdu. Jürinin titiz değerlendirmesiyle bunların arasından ''Kitap ve Medeniyet' olgusunu en iyi anlatan 67 eser finale kaldı. Üstelik Kocaelili karikatüristlerin eserleri de finale kalmayı hak etti.

ÖDÜL TÖRENİ KİTAP FUARI'NDA

Finale kalan eserler yarışmanın resmi internet adresi www.kocaelicartoon.com ve Büyükşehir Belediyesi'nin www.kocaeli.bel.tr adreslerinden ilan edildi. Dikkat çekici eserlerin yer aldığı yarışmanın final değerlendirmesi 28-29 Nisan tarihlerinde yapılacak ve dereceye giren eserler belirlenecek. Ödül töreni ise 9. Kocaeli Kitap Fuarı içerisinde gerçekleştirilecek, aynı zamanda fuar süresince usta karikatüristlerin söyleşileri ve atölye çalışmalarına yer verilecek.

KARİKATÜR FESTİVALİNE DÖNÜŞECEK

Kocaeli'nde karikatür sanatına olan ilgiyi ve merakı artırmak, bu sanata ilgi duyan her yaştan insanın kendisini çizgileriyle ifade etmesine olanak sağlamak amacıyla düzenlenen yarışma projesi, aynı zamanda geleceğin karikatüristleri için ilk adım olacak. Bu yıl ilk kez yapılmasına rağmen, uluslararası nitelikte bulunması nedeniyle şimdiden bu alandaki saygın organizasyonlar arasına girmeye aday olan 1. Uluslararası Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışması, 9. Kocaeli Kitap Fuarı bünyesinde adeta bir karikatür festivaline dönüşecek.

KARiKATÜR OKULU AÇILACAK

Yarışmaya uluslararası boyutta olduğu kadar ülke ve yerelde de büyük ilgi görülmesi doğrultusunda Karikatür Okulu açılması planlandı. "Karikatür Okulu" ile bu işe yatkın olan gençlerin yetiştirilmesi sağlanacak. Yarışma kapsamında Kocaeli'ndeki genç çizerler için 5 adet başarı ödülü tanımlandı. Mart ayı boyunca 12 ilçedeki çeşitli ortaokul ve liselerde karikatürist Ahmet Altay tarafından karikatür sanatı ve yarışmaya dair tanıtım seminerleri düzenlenerek Kocaeli'ndeki gençler yarışmaya katılım konusunda cesaretlendirilip, katılımları teşvik edildi. Tanıtım programlarında nasıl karikatür çizebilecekleri konusunda da bilgilendirilen öğrenciler yarışmaya büyük ilgi göstererek yerelden yoğun bir başvuru alındı.

KOCAELİ'DEN 5 GENCE BAŞARI ÖDÜLÜ

Şafak Tavkul, Ahmet Kesgin, Turan Dertli, Turgut Yılmaz, Ahmet Altay, Murat Yılmaz gibi usta karikatüristlerin jüride yer aldığı yarışmada birinci olan eser sahibine 15 bin TL, ikinci olan 10 bin TL, üçüncü olan ise 5 bin TL kazandıracak. Teşvik ödülü olarak 2 bin 500 TL verilecekken Kocaeli'nden başvuran gençler için ise 5 adet bin 500 TL başarı ödülü verilecek.

