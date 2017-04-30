Kitap Okuyarak Otizmli Çocuklara Destek Oluyorlar

FARUK ÖZZENGİN - Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki bir kültür merkezinde oluşturulan kütüphanede başlatılan kampanya ile 1 lira karşılığında ödünç alınan kitaplardan elde edilen gelir otizmli çocuklar yararına kullanılıyor.



İlçedeki seyir alanı olan Temenni Tepesi'nde faaliyet gösteren Büyükakten Kültür Merkezi, "Kitap hamalı" adıyla ve "Al götür, oku getir" sloganıyla başlattığı proje çerçevesinde merkezdeki kütüphanede yer alan yüzlerce kitabı 1 lira karşılığında 15 günlüğüne ödünç veriyor.



Nevşehir'de yaşayanların yanı sıra Ürgüp'ü ziyarete gelen turistler de kampanyaya ilgi gösteriyor. Turistler, 1 lira karşılığında kiraladıkları kitapları kargoyla yeniden kütüphaneye gönderiyor. Kiralanan kitaplardan elde edilen gelir ise otizmli çocuklar yararına bağışlanıyor.



Merkezin sorumlu müdürü Bekir Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin tamamına hakim konumdaki seyir tepesine gelen kitapseverlerin etrafı izleyip çaylarını yudumlarken kitap okumanın zevkini yaşadıklarını belirtti.



Kiralama hizmetine her kesimden ilgi olduğunu vurgulayan Demir, "Ziyaretçilerimize 1 lira karşılığında 15 günlüğüne ödünç kitap veriyoruz. Şehir dışından gelen okurlarımız daha sonra kitabı kargoyla bize gönderiyor. Elde edilen geliri otistik çocuklara gönderiyoruz." dedi.



Proje 4 yıldır yürütülüyor



Geçen yıl 770 okurun ödünç kitap uygulamasından faydalandığını, elde edilen gelirin Adapazarı Otistik Çocuklar Derneğine bağışlandığını dile getiren Demir, şöyle devam etti:



"Misafirlerimize bazen bir kitap veriyoruz, bize kargo ile gönderim yaparken beş kitap olarak geri gönderiyorlar. Okurlarımız kütüphanemize katkı sunuyor ve gittikçe büyüyoruz. Bu kütüphanenin tarihi, 1880 yılında İstanbul'da Osmanlı Sarayı'nda görev yapan Tahsin Ağa'nın bu binaya 817 kitap göndermesiyle başlıyor, 1950 yılına kadar bina Ürgüp'ün ilk kütüphanesi ve Anadolu'nun ilk kütüphanelerinden birisi. 2005 yılından bu yana da Büyükakten Kültür Merkezi olarak kullanılıyor. Ödünç kitap projesini de 4 yıldır yürütüyoruz. Binamızda aynı zamanda Ürgüp'ün geçmişini anlatan eski tarihlere ait fotoğraf sergisi de bulunuyor."



Niğde'den Ürgüp'e gezmek için gelen üniversite öğrencisi İrfan Turgut Altıparmak da ödünç kitap aldığını, Osmanlı tarihini anlatan kitabı okuduktan sonra kargoyla geri göndereceğini söyledi.



Manzarayı seyrederek kitap okumanın keyifli olduğunu anlatan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde öğrenim gören Merve Mengi ise gezinti sırasında kütüphaneye rastladığını ve kendisinin de proje kapsamında ödünç kitap aldığını ifade etti.