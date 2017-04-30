Kitap Okuma Yarışmasında Derece Kazanan Öğrencilere Para Ödülü

Kırıkkale Şehit Alpaslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen, 42 ilden 187 öğrencinin katıldığı Liselerarası Ulusal Kitap Okuma Yarışması'nda derece alan öğrenciler ödüllendirildi.



Okulun Konferans Salonu'nda yapılan ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Mehmet Nezir Gül, bir sonraki nesle ilmin ve imanın hakikatlerini anlatmak için yapılan bu fedakarlıkların ve yolculukların, büyük bir medeniyet oluşmasında öncü görev üstlendiğini söyledi.



Kitapsız bir hayatın düşünülemeyeceğini vurgulayan Gül, şöyle konuştu:



"Bir insana hakaret amacıyla 'Kitapsızın biri' derler. Kitaba sırtını çevirip, kitabı dikkate almayan, kitaptaki hakikatleri benimsemeyen insanlar için söylenen bir sözdür bu. Bugün hepimiz burada kitaba duyduğumuz sevginin ve saygının bir sonucu olarak bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kitap dostlarıyız. Kitaba muhabbetle yaklaşan ve oradaki hakikatleri kendi zihnimizde ve ruhumuzda yoğurarak geleceğe en güzel adımları atmak için çaba harcayan bir nesiliz. Bizim neslimize, milletimize, gençliğimize yakışan da budur."



Okul Müdürü Selma Nezir de yarışmaya 42 ilden 187 öğrenci ve 93 danışman öğretmenin katıldığını bildirdi.



Okudukları kitapların içeriğiyle ilgili yapılan sınavda birinci olan Balıkesir Karesi Şehit Turgut Solak Fen Lisesi öğrencisi Ebrar Bozkurt, ikinci Aydın Nazilli Asımın Nesli İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şadiye Mervenur Toksöz ve üçüncü Sinop Boyabat Türk Telekom Fen Lisesi öğrencisi Ünzüle Tüysüz'e ödüllerini, Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Daire Başkanı Gül ve Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır verdi.



Birinci 3 bin, ikinci 2 bin, üçüncü bin lira ile ödüllendirildi.



Yarışmaya, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, okula adını veren Şehit Alpaslan Yazıcı'nın ailesi, öğrenciler ve danışman öğretmenler katıldı.