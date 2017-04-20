Kitap Okuma Yarışmasında Birinci Olan Öğrenciye Ödül

Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, kitap okuma yarışmasında birinci olan Serap Dilek isimli öğrenciyi ödüllendirdi.



Bir süre önce Van'da düzenlenen liseler arası "Milli Birlik ve Kahramanlık" konulu kitap okuma yarışmasında il birincisi olan Erciş Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi öğrencisi Serap Dilek'i makamında kabul eden Şimşek, gösterdiği başarıdan dolayı öğrenciyi tebrik etti.



Serap Dilek'in azim ve gayretini takdir ettiklerini belirten Şimşek, "İlçemiz açısından gurur verici bir başarı olmuştur. Bu başarısından dolayı öğrencimizi candan tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen idarecilerimizi, öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum." dedi



Erol Şimşek, Dilek'i başarısından dolayı bisikletle ödüllendirdi.



Ziyarete, Okul Müdürü İbrahim Şebap ve şube müdürleri de katıldı.