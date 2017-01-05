Kitap Okuma Yarışması'nda Okunacak Kitaplar Okul Müdürlerine Dağıtıldı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şubesi ve Afyonkarahisar Belediyesi tarafından il merkezi ve merkeze bağlı ortaokul ile lise öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlatılan 'Kitap Okuma Yarışması' öncesi okunacak kitaplar okul müdürlerine teslim edildi.



Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar 1 Nolu Şube Başkanı Abdullah Çelik ve çok sayıda okul müdürü katıldı.



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yalçın, projede en karlı çıkanın milli eğitim camiası olarak kendilerinin olduğunu belirterek, "Ne yazık ki insanlarımız kitap okumuyorlar. Okullarımızda kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik yıllardır bir takım projeler yapılıyor. Bu güne kadar çok farklı alanlarda belediyemizin eğitime çok katkıları oldu. Sendikalar deyince maaş, ücret, eylemler akla geliyor ancak, şu algıyı bir türlü oluşturamadık. Sendikaların amacı sadece bu değil, eğer bu ise eğitime çok fazla bir katkısı olmayacak. Sosyal amaçlı projelerle mutlaka eğitim kalitesine katkı sunulan bir misyona gelmesi gerekiyor. Biz bu projenin yürütülmesinde titiz, dikkatli ve hassas hareket etmemiz gerekir. Kitaplar okunduktan sonra okul kütüphanesinde kalacak" diye konuştu.



Konuşmaların ardından, 10 bine yakın kitap seti okul müdürlerine dağıtıldı. - AFYONKARAHİSAR