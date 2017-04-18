Kitap Kurtları Ödüllendirildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Al Götür, Oku Getir" sloganıyla 5'incisi düzenlenen Kitap Okuma Yarışmasında ilk 10'a giren Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri okul idaresince ödüllendirildi.



Kitap Okuma Yarışması ilçe finalinde birinciliği paylaşan 2/B sınıfı öğrencisi Ahmet Selim Şenkul'a Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, ilk 10'da yer alan 2/A sınıfı öğrencisi Emine Batı, 3/A sınıfı öğrencisi Yağmur Çayır ve 4/A sınıfı öğrencisi Emirhan Kaya'ya da Sınıf Öğretmenleri tarafından madalyaları takıldı.



Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, öğrencileri tebrik ederek, emek harcayan ailelere ve öğretmenlerine teşekkür etti.(MA-EFE) - KÜTAHYA