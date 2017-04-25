Kitap Kurdu Veliler Ödüllendirildi

Kütahya'nın Pazarlar İlçesi Pazarlar İlkokulu tarafından veliler arası düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren veliler İlçe Kaymakamı Ahmet Karaaslan tarafından Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.



Pazarlarlar Kaymakamlığının desteğiyle, Pazarlar İlkokulu tarafından düzenlenen ve velilere dağıtılan kitaplardan veliler sınava tabi tutuldu.



Amaçlarının kitap okuma konusunda farkındalık yaratmak olduğunu belirten Pazarlar İlkokulu Müdürü Bek, "Bu yıl dağıtılan kitap, aile içi iletişimi anlatıyor. Dolayısıyla çocuklarımızla ailelerinin sağlıklı iletişim halinde olmaları gerekiyor. Yani bu kitap çocuklarımızın fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimine önemli katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda doğru anne-baba tutumları konusunda velileri bilgilendirmektedir. Bu amaçla yapılan veliler arası kitap okuma yarışmasında sınav sonucu dereceye giren veliler kaymakamımız Sayın Ahmet Karaaslan tarafından Cumhuriyet altınları ve çeşitli ödüller ile ödüllendirdi."dedi.



Alınan bilgiye göre, Pazarlar İlkokulu veliler arası düzenlenen kitap okuma yarışmasında birinciliği Havva Arıkan, ikinci Emine Öztürk, üçüncülüğü ise Canay Ergün olduğu ve Pazarlar Ortaokulu veliler arası düzenlenen kitap okuma yarışmasında birinciliği Şengül Ünal, ikinciliği Gülşen Kıratlı, üçüncülüğü ise Gülay Ünal'ın olduğu bildirildi.(MB-EFE) - KÜTAHYA