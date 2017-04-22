Kitap Kurdu
"Solmayan bahçenin çiçekleri kitaplar"Kitap okumayı sevmeyen Yusuf, ödevini yapmak için kütüphaneye gitmek ve bir kitap okuyup özetini çıkarmak zorundadır.
"Solmayan bahçenin çiçekleri kitaplar"
Kitap okumayı sevmeyen Yusuf, ödevini yapmak için kütüphaneye gitmek ve bir kitap okuyup özetini çıkarmak zorundadır.
Çok sıkıcı bir yer olarak hayal ettiği kütüphane ona bambaşka bir dünyanın kapılarını aralar... Yusuf'u karşılayan kütüphaneci sıradışı bir insandır... Her kitabın bir kokusu, bir müziği olduğundan bahseden kütüphaneci, ona nasıl okuması gerektiğini de anlatır... Oyunda okumak istemediğimizde gözümüzde büyüyen kitapların nasıl küçülüverdiği gösterilir... Yusuf'un severek okuduğu bu hikayeyi onunla birlikte yaşarız... Kitap bittiğinde Yusuf artık artık tam bir kitap kurdu olmuştur...
Çocuk Oyunu Yazan: Yöneten: İshak 2.Tekgül
Reji ast: Serkan kaya
Oyuncular: Yusuf: Görkem Çetin, Celal Murat Usanmaz, Mehtap Maman Çöklü, Serkan Kaya, Özlem İkiler
Yaş seviyesi: 6
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Altindağ
Mekan : Ankara Başkent Tiyatro
Mekan Adresi : Gençlik Parkı
Başlangıç Saati : 23.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 14: 00: 00
Kategori : Kitap Kurdu
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır