"Solmayan bahçenin çiçekleri kitaplar"



Kitap okumayı sevmeyen Yusuf, ödevini yapmak için kütüphaneye gitmek ve bir kitap okuyup özetini çıkarmak zorundadır.



Çok sıkıcı bir yer olarak hayal ettiği kütüphane ona bambaşka bir dünyanın kapılarını aralar... Yusuf'u karşılayan kütüphaneci sıradışı bir insandır... Her kitabın bir kokusu, bir müziği olduğundan bahseden kütüphaneci, ona nasıl okuması gerektiğini de anlatır... Oyunda okumak istemediğimizde gözümüzde büyüyen kitapların nasıl küçülüverdiği gösterilir... Yusuf'un severek okuduğu bu hikayeyi onunla birlikte yaşarız... Kitap bittiğinde Yusuf artık artık tam bir kitap kurdu olmuştur...



Çocuk Oyunu Yazan: Yöneten: İshak 2.Tekgül



Reji ast: Serkan kaya



Oyuncular: Yusuf: Görkem Çetin, Celal Murat Usanmaz, Mehtap Maman Çöklü, Serkan Kaya, Özlem İkiler



Yaş seviyesi: 6



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Altindağ



Mekan : Ankara Başkent Tiyatro



Mekan Adresi : Gençlik Parkı



Başlangıç Saati : 22.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Kitap Kurdu



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır