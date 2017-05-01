Kitap Fuarına Ünlü Yazarlar Niğde'ye Akın Ediyor

Niğde Belediyesi'nin 2. Kitap Fuarı kapsamında düzenlediği söyleyişi, konferans ve imza günleri, ünlü yazarların akınına uğradı.



Yavuz Bahadıroğlu'ndan Mete Yarar'a, Pelin Çift'ten, Talha Uğurluel'e kadar pek çok ünlü yazarın Niğdeli okurlarıyla buluştuğu fuar kapsamında, Abrurrahman Dilipak, Mustafa Armağan, Ahmet Şafak ve İkram Bağcı gibi 130 şair ve yazar Niğde'de olacak.



Söyleşiler büyük ilgi görüyor



28 Nisan Cuma günü açılışı gerçekleştirilen ve 7 Mayıs'a kadar devam edecek olan Niğde Belediyesi 2. Kitap Fuarı'nda Yavuz Bahadıroğlu, Taha Ün, Seyit Ahmet Uzun, Oktay Tiryakioğlu, Pelin Çift, Nuray Taydaşçal, Talha Uğurluel ve Sebahattin Şahin düzenledikleri imza günleri ve söyleşilerde, Niğdeli okurlarıyla bir araya geldi.



Dilipak konferans verecek



2. Kitap Fuarı dolayısıyla Niğde'ye gelecek olan gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak yarın (2 Mayıs Salı) günü saat 15.00'de fuar alanında kitaplarını okurları için imzalayacak. Dilipak, aynı gün saat 20.00'de Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda konferans verecek.



7 Mayıs'a kadar devam edecek olan Kitap Fuarı'nda 3 Mayıs Çarşamba günü İkram Bağcı, 4 Mayıs Perşembe günü Ali Özkanlı ve Zekeriya Efiloğlu, 5 Mayıs Cuma günü İsmet Acı, 6 Mayıs Cumartesi günü Dr. Ahmet Uçar, Kahraman Tazeoğlu, Mustafa Armağan ve Erdal Demirkıran, 7 Mayıs Pazar günü ise Ferit Delen okurlarıyla söyleşide buluşacak.



Yazarların imza günleri; 1-3 Mayıs: Sebahat Şahin,1-7 Mayıs: Erkan İşeri, Sibel Kılçık,2 Mayıs: Abdurrahman Dilipak, Savaş Ünlü,2-3 Mayıs: Salih Tunç,2-7 Mayıs: Suat Turgut,3 Mayıs: İkram Bağcı



3-5 Mayıs: Ülker Kurtcan,3-7 Mayıs: Ali Özkanlı, 4-5 Mayıs: Zekeriya Efiloğlu, 4-7 Mayıs: Salih Altun



5-6 Mayıs: İbrahim Özbay, 5-7 Mayıs: Murat Kömür, Murat Alp, 6 Mayıs: Kahraman Tazaeoğlu, Mustafa Armağan, Erdal Demirkıran, Dr. Ahmet Uçar, Hüsnü Sönmezer, Bilal Sami Gökdemir, Aysel Köroğlu, Halil Uzuntaş, Yusuf Yeşilkaya, Ali Sözer, Mehmet Nalbant, Hacı Sarı, Faruk Kadri Dündar, 6-7 Mayıs: Gafure Tanrıverdi, Volkan Sönmez, Oğulcan Özbüyükkaya, Selin Albayrak, Ferit Delen, Hasan Kocabey, Hayri Yıldırım, Nazan Uzugülköse, Zübeyir Yiğit, Muammer Maden, Eray Aydın, Kutlu Altay Kocaova, 7 Mayıs: Oğuzhan Ertul, Dilara Keskin, Yavuz Selim Pınarbaşı, Ahmet Ay, Ahmet Şafak, Davut Can, Yusuf Piliç, Filiz Puluç, Özlem Tanrıkulu, Tolga Akpınar, Büşra Göçener, Emre Gül, Ufuk Cengiz, Koray Yersüren, 28 Nisan-7 Mayıs: Bilal Özbay, İsmail Mutlu, İsmet Acı, Bülent Akyürek, Süleyman Kocabaş, Tolga Uluaydın, Hulisi Eryılmaz, Melike Melis, Sadi Günay, Saniye Acun, Öztürk Acun, Fikret Eroğlu, 28-29 Nisan/ 6-7 Mayıs: Köksal Aydın, 28 Nisan-7 Mayıs: Bekir Manav, İsmail Özmel, Murat Soyak, Mehmet Baş, Hüseyin Taşova, Erkan Karasoy, Nesrin Hazer Yıldız, Tolga Çağlayan, Şule Özkaya, Gülhan Kaya, Mehmet Kırış, 28-30 Nisan: Nuray Taydaşçal, 28 Nisan-2 Mayıs: Osman Tatlı, 28-29 Nisan/6-7 Mayıs: Fatma Çetin Kabaday. - NİĞDE