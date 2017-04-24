Kitap Dostum, Uygulama Marketlerinde Yerini Aldı

Kitapseverlere yönelik ortak sosyal ağ "Kitap Dostum", İOS ve Android marketlerde yayınlandı. Kullanıcılar, Kitap Dostum mobil uygulamasıyla kargo ücreti dahi ödemeden ücretsiz kitap takası, kitaplarla ilgili paylaşımlar yapma, kendi dijital kütüphanelerini oluşturma, kitap ve arkadaş önerileri alma, kitapları oylama ve yorumlama fırsatı yakalıyor.



kitapdostum.com açıklamasına göre, kitapseverlerin bir araya gelerek sosyalleşebileceği, kitaplarla ilgili paylaşımlar yapabileceği, kargo ücreti ödemeden sınırsız kitap takası yapabileceği ve kendi dijital kütüphanelerini oluşturabileceği kitap odaklı sosyal ağ Kitap Dostum uygulaması, İOS ve Android marketlerde yayınlandı.



Kitap Dostum uygulaması, "Bilgi güçtür ve güç okurlar arasında paylaşılan en iyi şeydir" düşüncesiyle yola çıkarak kitap paylaşımını ve okuma oranını artırmayı hedefliyor.



Kitap dostları, "Paylaşmak Güzeldir" sloganıyla hayata geçen Kitap Dostum uygulamasında kitap, yazar ve yayınevi beğenilerine göre kitap ve arkadaş önerileri alarak 280 binden fazla kitap hakkında yorum ve oylama yapabiliyor.



Ayrıca, uygulama sayesinde üyelik zorunluluğu olmadan "Ücretsiz Kitap Asistanı" ile almak istedikleri bir kitabı 280 binden fazla kitap datası arasından anında sorgulayabiliyor, yorum ve puanlamalara erişebiliyor ve istediği kitabın hangi kullanıcılarda mevcut olduğunu görebiliyor.



Kitapseverler hiçbir ücret ödemeden sınırsız sayıda kitap okuyabiliyor



Kitapseverler, Kitap Dostum uygulaması üzerinden dijital kütüphanelerini oluşturarak, ister Kitap Dostum kütüphanesinden, ister kullanıcılar arasında hiçbir ücret ödemeden kitap takası yapma fırsatını yakalıyor.



Üstelik Kitap Dostum Kütüphanesi'nden gerçekleştirilen kitap takaslarının kargo ücreti Kitap Dostum uygulaması tarafından karşılanıyor. Kitap dostları, Kitap Dostum uygulaması üzerinden bir kitap aracılığıyla hiçbir ücret ödemeden sınırsız sayıda kitap okuyabilir.



Kitapseverler uygulamada, kendi adlarına açabildikleri profil hesapları altında, geçmişten günümüze kadar okudukları, kitap öneri sistemi aracılığıyla okumak istedikleri ve takas edebilecekleri kitapları kaydedebiliyor, kitapları oylayıp yorum yazabiliyorlar. Bu yönüyle Kitap Dostum uygulaması, kitap dostlarına "Türkiye'nin en büyük dijital kütüphanesi"ne erişme fırsatı da sunuyor.



Kullanıcılar aynı zamanda, uygulamaya üye olan başka kullanıcılarla iletişime geçebiliyor, ilgi alanları aynı olan insanlarla tanışabiliyor, arkadaş olarak ekleyebiliyor ve mesajlaşabiliyor, zaman tüneli üzerinden kitaplarla ilgili paylaşım yapıp, diğer kullanıcıların paylaşımlarını takip edebiliyorlar.



Yeni sosyal ağ Kitap Dostum mobil uygulaması, kitaba ve kitap okumaya yönelik farkındalığı artırmayı amaçlıyor.



Akıllı telefon kullanıcılarının Apple Store ve Google Play'den ücretsiz indirerek hemen kullanmaya başlayabilecekleri Kitap Dostum, gelecek dönemde de "ilgi çekici" yeniliklerle mobil kullanıcılarının karşısına çıkacak.