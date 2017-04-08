Kitap Dostu Minikler

Keçiören Belediyesi 'ne bağlı hizmet veren Fatih Kütüphanesi Kütüphanecilik Haftası münasebetiyle minik ziyaretçilerin akınına uğradı.



Kütüphanecilik Haftasının gelmesi ile birlikte minik öğrenciler, kitap okuma alışkanlığı kazanmak, hayal dünyalarını zenginleştirmek amacıyla öğretmenleri ile birlikte soluğu kütüphanelerde aldı. Özellikle Fatih Kütüphanesine akın eden çocukların şaşkınlıkları ve sevinçleri yüzlerinden okundu. "Burada ne kadar çok kitap var", "Acaba hangisini okusak", "Resimli öykü kitapları nerede" cümleleriyle kitapları incelemeye koyulan öğrencilerin imdadına kütüphane sorumluları yetişti.



Klasik çocuk kitaplarından güncel çocuk kitaplarına kadar çeşidin bol olduğu Fatih Kütüphanesi'nde keyifli saatler geçiren çocuklar, kütüphanede sessiz olunması gerektiği kuralını da öğrenmiş oldular. Okuma heveslisi minikler, kütüphaneye daha çok gelecekleri sözünü vermeyi de ihmal etmediler.



Okuma alışkanlığının küçük yaşta kazanıldığına dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Çocuklarımız teknoloji bağımlısı olmasınlar. Onun yerine boş zamanlarını kitap okuyarak, çocuk oyunlarına giderek ve doğa ile iç içe birlikte oyunlar oynayarak geçirsinler, kitap okuma alışkanlığını küçük yaşta edinsinler. Okumanın bilgi dünyasını zenginleştirmenin yanında hayal gücünü geliştirme, problem çözme becerisi kazandırma, doğa ve dünyayı tanıma gibi birçok katkısı var. Kütüphanecilik Haftasında bu bilinci aşılayıp kitapları sevdirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA