Kitap Aşığı Muhtar

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Harun Karakayış, kitaplara olan aşkından dolayı mahallesine kütüphane kazandırmak için kampanya başlattı. Karakayış, "Benim kitapla olan ilişkimden kaynaklı bir proje, ben halen aydınlanmanın, bilinçlenmenin ve toplumsal kalkınmayı, toplumsal değerleri, toplumsal ahlakı onaracak, iyileştirecek ve geliştirecek şeyin kitap olduğuna inananlardanım." dedi.



Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahalle Muhtarı Harun Karakayış, sosyal medya aracılığı ile topladığı kitaplarla mahallesinde kütüphane kurmaya başladı. Halitpaşa Mahalle Muhtarı Harun Karakayış sayesinde tüm mahalle halkı boş zamanlarında kitap okumaya başladı.



Sosyal medya üzerinden çağrı yaparak topladığı kitaplar ile mahalle muhtarlığına ait hizmet binasında küçük çaplı bir kütüphane kuran Muhtar Karakayış, "Bu benim hayalimdi. Gerçek oldu. Kütüphaneyi açmamdaki neden ise çocukları internet kafelerden, gençleri kahvelerden kurtarmak. Mahalle halkımızı daha da sosyalleştirmek. Mahalle halkımızın hem kültür seviyelerinin yükselmesini hem daha bilinçli üreticiler olmasını sağlamak için çalışacağız. Bunu oldukça önemsiyoruz ve bu süreçte başarılı da olduk. Ancak daha çok kitaba ihtiyacımız var. Ben halen aydınlanmanın, bilinçlenmenin ve toplumsal kalkınmayı, toplumsal değerleri, toplumsal ahlakı onaracak, iyileştirecek ve geliştirecek şeyin kitap olduğuna inananlardanım. Kitabın değeri bitmemiştir. Bitmeyeceğine inanıyorum. Bu kıvılcım inşallah daha da büyüyecek" dedi.



"Okuduğunuz kitapları atmayın'



Kütüphanedeki kitaplar hakkında bilgi veren Muhtar Harun Karakayış, "Kütüphanede çocuk kitapları, hikaye, roman, araştırma, edebiyat, din, tarım ve hayvancılık ve tarih gibi hemen hemen her türden kitap var. Burada hem öğrencilerimiz hem de mahalle halkımız faydalanabileceği türden kitaplarımız mevcut. İnşallah mahallemize hayırlı olur. Bu kitaplar ile tüm mahalle halkımız boş zamanlarında kitap okuyarak kendilerini geliştirirler. Bu kitapların gün geçtikçe çoğalmasını temenni ediyorum. Biz sadece küçük bir kıvılcım başlattık inşallah devamı da gelecektir" diye konuşarak, başlatığı 'Bir kıvılcım da sen Çak' kampanyası ile kitapseverlere çağrıda bulunarak okudukları kitapları kurmaya başladıkları kütüphaneye bağışlamalarını istedi.



Muhtarlık binasında vatandaşların getirdiği kitapların çocuklar ve gençler arasında sürekli el değiştirdiğini anlatan Muhtar Harun Karakayış, "Az sayıda olan kitaplarımıza gençler ve çocuklarımız büyük ilgi gösteriyor. Elimizde olan kitaplar bir kaç gün içinde okunarak el değişiyor. Biz kitap sayısının artması için sosyal medyada bir kampanya başlattık. Umuyorum ki kısa sürede vatandaşlarımızdan ve sivil toplum örgütlerinden kitap bağışları gelecektir" dedi.



MTSO Başkanı Adnan Erbil'e çağrıda bulundu



Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı'nın mülkiyeti belediyeye ait eski belediye hizmet binasında kütüphane oluşturulması için bir okuma salonu tahsis ettiğini de belirten Muhtar Karakayış, "Okuma salonu oluşturabilmek için önce kitaplarımızı koyabileceğimiz raflara ihtiyacımız var. Sonra da çocuklarımızın ve kitap okuma alışkanlığı edinen vatandaşlarımızın oturacağı masa ve sandalyelere ihtiyacımız var. Ben burada Halitpaşalı olan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil'e sesleniyorum. Kuracağımız kütüphanenin mobilya ihtiyacını karşıladıkları takdirde buraya kendisinin yada babasının ismini verebiliriz" dedi. - MANİSA