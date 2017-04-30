Kitabını Al Gel Müziğe Ses Ver' Projesi

ADANA'da herhangi bir dernek veya kuruluştan bağımsız hareket eden 7'si kadın 9 gönüllü, geliri bir köy okulunun 2 sınıfını iyileştirmek üzere kullanılacak olan, 10 müzik grubunun sahne alacağı 'Kitabini Al Gel Müziğe Ses Ver' adlı proje hazırladı.



Daha önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptıkları '3 Kadın 3 Portre - Ben Seni Anlıyorum, Sen de Beni Anla' adlı proje ile ihtiyacı olan 7 kadına destek olan gönüllüler, bu kez köy okulu için çalışma başlattı. Projede oyuncu ve sunucu Yeliz Doğramacılar Arman, ses sanatçısı Betül Haydın, balerin Didem Bekiroğlu ve meslek sahibi kadınların olduğunu belirten Hatice Çelik, amaçlarının sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaşmak olduğunu belirtti. Çelik "Kitabını Al Gel Müziğe Ses Ver etkinliği, 2 Mayıs'ta Park Zirve Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Adana'nın tanınan 10 grubu, bir Dj'nin ve bir dans grubunun gönüllü sahne alacağı etkinliğin tüm geliri bir köy okulunun 2 sınıfında iyileştirme yapmak için kullanılacak" dedi.



KİTAP BAĞIŞLAMA ZORUNLU



Etkinliğe gelenlerin yanlarında getirecekleri bir kitabı bağışlama zorunluluğu olduğunu kaydeden Hatice Çelik şöyle devam etti:



"Organizasyon alanının girişinde portakal kasalarından bir kitaplık yapılacak. Her katılımcı yanında getireceği bir kitabı bağış yapma zorunluluğu olacak. Toplanan kitaplar gruplandırılıp ihtiyacı olan okullara gönderilecek. Etkinlikte Mega Band, Pandora Band, Gizem Aksoy, Didem Bekiroğlu Dans Grubu Gösterileri, Eren Yalçın ve Orkestrası, İsmet Tümer, Ezgi Türkoğlu Violin, Plastic, Marco Paşa, Aktör, Dj Mert, Electro Zober, XLarge sahne alacak. Gecenin sunuculuğunu da Yeliz Doğramacılar Arman yapacak."



- Adana