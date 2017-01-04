Kışlık Çiçek Dikimleri Devam Ediyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin muhtelif yerlerinde kışlık çiçek dikimlerine devam ediyor.



Belediye Başkanı Yusuf Özdemir çalışmalar hakkında yapmış olduğu açıklamada, belediye serasında üretilen toplam 40 bin adet süs lahanası ve menekşenin park ve refüjlere dikilmeye başlandığını belirtti.



Özdemir, daha yeşil bir Gölbaşı için çalışmaların tüm hızıyla her mevsim aralıksız sürdüğünü vurguladı. - ADIYAMAN