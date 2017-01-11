Dönem Başkanı Ln.Seval Kırkızoğlu,''Kışlasaray Lions Kulübü her dönem memleketimize hizmet yapmaya çalışır.Bu dönem de aldığımız bayrağı aynı şekilde yükseltmeye çalışıyoruz.Beni hiç yalnız bırakmayan bütün kulüp arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.Bizler iz bırakmaya devam edeceğiz.Nerede bir ihtiyaç varsa bilin ki,orada bir Lion vardır'' Dedi.
Kışlasaray Dur Durak Bilmiyor…
Antakya Kışlasaray Lions Kulübü hizmetine hız kesmeden devam ediyor.Lion'un 100.Yıl 100.Etkinlik kapsamında , açlık aktivitesini mahalle muhtarının belirlediği ihtiyaç sahiplerine ulaşarak gerçekleştirdi.
Dönem Başkanı Ln.Seval Kırkızoğlu,''Kışlasaray Lions Kulübü her dönem memleketimize hizmet yapmaya çalışır.Bu dönem de aldığımız bayrağı aynı şekilde yükseltmeye çalışıyoruz.Beni hiç yalnız bırakmayan bütün kulüp arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.Bizler iz bırakmaya devam edeceğiz.Nerede bir ihtiyaç varsa bilin ki,orada bir Lion vardır'' Dedi.
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