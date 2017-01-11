Kışlasaray Dur Durak Bilmiyor…

Dönem Başkanı Ln.Seval Kırkızoğlu,''Kışlasaray Lions Kulübü her dönem memleketimize hizmet yapmaya çalışır.Bu dönem de aldığımız bayrağı aynı şekilde yükseltmeye çalışıyoruz.Beni hiç yalnız bırakmayan bütün kulüp arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.Bizler iz bırakmaya devam edeceğiz.Nerede bir ihtiyaç varsa bilin ki,orada bir Lion vardır'' Dedi.

