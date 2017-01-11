Sevgilisi Tarafından Aldatılan Kadın, Erkek Arkadaşının Cinsel Organını Kopardı

Amerika'nın Indiana eyaletinin Michigan City ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü kavga ihbarı üzerine polisler olayın yaşandığı eve ulaştı. Kavganın yaşandığı eve varan polisler, adı açıklanmayan 38 yaşındaki adamın bir testisinin yerde yuvarlandığına şahit oldu.

Yaralı adam, polislerin gözü önünde zemine düşen testisini yerden alarak cinsel uzvunun kesildiğini söyledi. Acilen hastaneye kaldırılan adam, tedavi altına alındı. Yaralı adam, hastanede polislere olaya dair detaylı bilgiler verdi.

ADAM İFADESİNDE BOYNUNDAKİ VE YANAĞINDAKİ KESİKLERİ AÇIKLAMADI

38 yaşındaki mağdur adam, kız arkadaşı Tara Danielle Pegues'in aldatıldığı şüphesi üzerine saldırganlaştığını iddia etti. Polisteki ifade tutanağına göre, 36 yaşındaki Pegues, kendisine fiziksel şiddet uyguladı. Ayrılma girişiminde bulunduğunu belirten adam, kız arkadaşının bu isteğini reddettiğini dile getirdi. Tutanakta ayrıca, adam evden çıkmak için kapıya geldiğinde Pegues'in, erkek arkadaşını testislerinden yakalayarak cinsel organının kopmasına sebep olduğu belirtildi. Kavganın yaşandığı yere intikal eden polisler, adamın boynunun sağ tarafında ve sağ yanağında yeni oluşmuş kesikler gördüklerini, adı açıklanmayan kurbanın kesiklerin nasıl oluştuğuna dair bilgi vermediğini söyledi.

ADAM, POLİSLERLE KONUŞURKEN YERDE YUVARLANAN 'BİR ŞEYİ' ALMIŞ

Polislerin olay tutanağında verdiği bilgilerde, komşulardan gelen yoğun gürültü şikayeti sonrasında geçtiğimiz perşembe günü öğleden sonra 15:55 civarında münakaşanın yaşandığı eve görevli memurların vardıklarında tartışan Pergues'in ve erkek arkadaşının seslerini duydukları kaydedildi. Çiftin, münakaşanın hararetine rağmen polislerin çağrısına 'her şey yolunda' diyerek cevap verdiği belirtildi. Tara Pegues ve erkek arkadaşının polislere sürekli olarak 'sadece tartıştıklarını' tekrar ettiği, söz düellosunun kesinlikle fiziksel şiddete dönüşmediği yönünde ısrarcı oldukları kayıtlara geçti. Lakin adamın polislerle konuştuğu sırada eğilerek, zeminde yuvarlanmakta olan 'bir şeyi' yerden aldığı polis raporuna geçti.

"ADAMIN CİNSEL ORGANI BİRDEN YERE DÜŞTÜ" ŞEKLİNDE TUTANAĞA İŞLENDİ

Polisler şahit oldukları bu manzaranın ardından adamın tavrının aniden değiştiğini belirtti. 38 yaşındaki kurbanın 'testisinin kesildiğini' görevli memurlara söylediği, polislerin de yaşananları, 'Adamın testisi birden yere düştü' şeklinde kayıtlara geçtiği belirtildi. Gözaltına alınan Tara Danielle Pegues; 'aile içi şiddet, ağırlaştırılmış şiddet suçu ve tutuklanmaya karşı koymak ithamlarıyla suçlandı. 38 yaşındaki adı açıklanmayan adamın Franciscan Health Michigan City hastanesinde uygulanan tedavi sonrasında iyileşme sürecinde olduğu açıklandı.