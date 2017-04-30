Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Yükümlülükleri

Wise TV'ye konuşan İnnova Yönetim Sistemleri Takım Lideri Tolga Budak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun kurumlara getirdiği yükümlülükler hakkında bilgi verdi.



Kanunun getirdiği yükümlülüklere, firmaların kişisel verilerin korunması anlamında en başta temel bir gereksinim olarak firmaların uyması gerektiğini vurgulayan İnnova Yönetim Sistemleri Takım Lideri Tolga Budak, "Kurumların işlediği kişisel verilere bakarsak, bunlar başta kurumun çalışanlarının kişisel bilgileri, kurumun birlikte iş yaptığı iş ortaklarının kişisel bilgileri ve en önemlisi de müşterilerinin kişisel bilgileri, bu 3 grupta toplanan kişisel verilerin korunması için kurumların uygun idari ve teknik kontrolleri hayata geçirmeleri gerekiyor." dedi.