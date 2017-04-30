Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kimleri Kapsıyor?

Kişisel Verileri Korunması Kanunu hakkında Wise Tv'ye konuşan İnnova Yönetim Sistemleri Takım Lideri Tolga Budak, kanunun kimleri kapsadığı hakkında detaylı bilgi verdi.



Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun içeriği hakkında bilgi veren Budak, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta kişisel veri sahipleri olmak üzere, veriyi işleyen özel ya da kamu sektörü ayırmaksızın tüm özel ve tüzel kişileri kapsamaktadır. Kişisel verileri işleyen kurumlara baktığımızda, Telekom, sağlık sektöründeki firmalar ile birlikte abonelik sistemleri gereği enerji, perakende ve hizmet sektöründeki firmaların daha hassas sektörler olduğunu söyleyebiliriz." dedi.