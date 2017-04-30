Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016'da Yürürlüğe Girdi'

Wise TV'ye konuşan İnnova Yönetim Sistemleri Takım Lideri Tolga Budak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında ve ne zaman yürürlüğe girdiği hakkında bilgi verdi.



Budak, kişisel bilgilerin korunmasını ve firmaların uyması gereken kuralları kapsayan kanun ile ilgili olarak şunları söyledi: "Kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin haklarını tanımlamak ve kişisel veriyi işleyen firmaların uyması gereken kuralları tanımlamak üzere düzenlenen Kişisel Verileri Koruma Kanunu, 26 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu'ndan geçmiş, 7 Nisan 2016 tarihinde de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın içerisinde yer alan bazı maddelerin uygulamaya alınması için Kişisel Bilgileri Koruma Kurumu'nun faaliyete geçmesi beklendiği için, bunun için öngörülen 6 aylık süre 7 Ekim 2016 tarihinde dolmuş ve yasanın bütün maddeleri bu tarih itibariyle uygulamaya alınmıştır."