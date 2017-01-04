Kişisel Verileri Koruma Kuruluna, AK Parti listesinden İhsan Ezer Büyüksekban ve HDP listesinden Vedat Yıldız üye olarak seçildi.
TBMM Genel Kurulu'nda Kişisel Verileri Koruma Kurulu üye seçimleri yapıldı. AK Parti listesinden İhsan Ezer Büyüksekban ve HDP listesinden Vedat Yıldız Kişisel Verileri koruma kurulu üyeliğine seçildi. - ANKARA
Kişisel Verileri Koruma Kuruluna Üye Seçildi
Kişisel Verileri Koruma Kuruluna, AK Parti listesinden İhsan Ezer Büyüksekban ve HDP listesinden Vedat Yıldız üye olarak seçildi.
Kişisel Verileri Koruma Kuruluna, AK Parti listesinden İhsan Ezer Büyüksekban ve HDP listesinden Vedat Yıldız üye olarak seçildi.
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