Kişisel Verileri Koruma Kuruluna Üye Seçildi

Kişisel Verileri Koruma Kuruluna, AK Parti listesinden İhsan Ezer Büyüksekban ve HDP listesinden Vedat Yıldız üye olarak seçildi.



TBMM Genel Kurulu'nda Kişisel Verileri Koruma Kurulu üye seçimleri yapıldı. AK Parti listesinden İhsan Ezer Büyüksekban ve HDP listesinden Vedat Yıldız Kişisel Verileri koruma kurulu üyeliğine seçildi. - ANKARA