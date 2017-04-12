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Kısır Tartışmaların İçine Girmeyeceğim"
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Kısır Tartışmaların İçine Girmeyeceğim"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, referandum gününe kadar kısır tartışmaların içine girmeyeceğini belirterek, 'evet' kanadının anayasa tartışmasını saptırdığını söyledi.

Kısır Tartışmaların İçine Girmeyeceğim

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, referandum gününe kadar kısır tartışmaların içine girmeyeceğini belirterek, 'evet' kanadının anayasa tartışmasını saptırdığını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, Referandum
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