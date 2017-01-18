Kışın Vazgeçilmezi Kestane El Yakıyor

Kışın vazgeçilmezi olan ve ilk tezgahları çıktığından beri fiyatı anormal bir şekilde artan kestane, Bilecik'te kilosu 23 liradan alıcı bekliyor.



Kış aylarının başlarında 13-15 lira arasında tezgahlarda yerini alan kestaneye vatandaş doyamadan soğuk hava koşulları ile fiyatı 23 lira oldu. Kış aylarında farklı çeşitler ile tüketilen ve en sevilen kestaneye vatandaş adeta yaklaşamazken, son kestaneler olduğu için fiyatlarının bu kadar yüksek olduğu öğrenildi. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik'teki manav sahibi Kadir Demirbaş, "Kışın vazgeçilmezi kestane de soğuktan nasibini aldı. Tezgahlara ilk çıktığında fiyatı 13 liraydı. Şimdi fiyatı 23 lira ve bu yüzden talep çok az. Son kestaneler zaten artık. Müşteriler eskiden birer kilo şeklinde aldıkları kestaneyi şimdi 250 gramlık olarak tadımlık alıyor. Kestanenin son demleri olması ve tezgahlardan kalkacak olması nedeniyle fiyatların bu kadar arttığını düşüyorum" dedi. - BİLECİK