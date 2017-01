Kışın Güvercinlerin Yemi Esnaftan

Türkiye'nin en soğuk illerinden olan Ardahan'da birçok esnaf, kışın kentin karla kaplanması ve soğuk hava yüzünden aç kalan güvercinleri her sabah buğday ve arpa ile besliyor.



Doğu Anadolu'da kenti beyaza bürüyen kar yağışının ardından etkisini artıran ve zaman zaman hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye düştüğü Ardahan'daki olumsuz hava koşulları vatandaşların yanı sıra yaban hayatını da olumsuz etkiledi.



Kentin bir süredir karla kaplı olması ile soğuk yüzünden yiyecek bulmakta güçlük çeken ve donma tehlikesi geçiren güvercinlerin imdadına ise esnaf yetişiyor.



Soğuk yüzünden çeşmelerin buz tuttuğu, ağaçların kırağı ile kaplandığı, doğanın ise tamamen beyaza büründüğü kentte bir çok esnaf, güvercinleri her sabah kilolarca buğday ve arpayla besliyor.



Kaptanpaşa Mahallesi Hal Caddesi'ndeki esnaf Oktay Fırıncı, güvercinlere imkanları dahilinde her gün yem attığını belirterek, son günlerde Ardahan'da soğuk havanın iyice kendini hissettirdiğini dile getirdi.



Soğuk havanın kendilerinin yanı sıra hayvanları da etkilediğini anlatan Fırıncı, "Bu sorunu en iyi anlayanlardan biriyiz. Biz bu kadar zorlanırken açıkta olan hayvanları düşünmemek mümkün mü? Her gün yem veriyoruz. Her gün buradaki esnaf güvercinlere yem dağıtıyor. Kış boyunca güvercinlerin kahvaltısı bizden. Ardahanlı esnaf bu konuda duyarlı." dedi.



Kömür satan Sonbay Kömürcü de yıllardır güvercinleri beslediğini ifade ederek, "Yazın zaten bize ihtiyaçları yok. Ama kışın bunlara bakmak insanlığın gereğidir. İnsanız sonuçta düşünmek zorundayız." diye konuştu.



Yüzlerce güvercinin de özellikle sabah saatlerinde kendilerine yem atan esnafı, binaların çatıları, pencereler ile arabaların üzerine konarak beklediği de gözleniyor.