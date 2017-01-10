Kışın Ayının Vazgeçilmezi 'Atom Çayı'

Zonguldaklı aktarlar atom çayının kışın vazgeçilmezleri arasında yer aldığını söyledi.



Zonguldak'ta uzun yıllardır aktarlık yapan İsmail Yılmaz, havaların soğumasıyla birlikte hastalıklara yakalanmanın tam zamanı olduğunu ve buna karşı vatandaşların kendilerini korumaları gerektiğini söyledi.



Kışın soğuk algınlığı ve öksürüğe karşı atom çayının vazgeçilmez olduğunu ifade eden Yıldız, "Kış için soğuk algınlığı ve öksürüğe karşı çok iyi geliyor. Atom çayı çok aranılıyor. Kış ayının vazgeçilmezidir. İçinde zencefil, havlıcan, tarçın, karanfil, Hint cevizi, yenibahar, zerdeçal, çiçek tomurcuğu var. Herkese tavsiye ediyorum. Günde 2-3 sefer içilebilir, herhangi bir yan etkisi ve zararı yok "dedi. - ZONGULDAK