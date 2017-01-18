Kışın 6 öğün beslenmek daha sağlıklı:

Soğuk günlerde besinlerle vücuda gerekenden fazla enerji alınması ve vücudun aldığı kalorileri yakmaması; kilo alımı, mide problemleri ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

ÜŞÜME ENDİŞESİ İLE DAHA ÇOK YEMEK YEMEYİN

İnsan vücudunun sıcak kalabilmesi için ürettiği yağ hücreleri, kilo alımını artırmaktadır. Kışın metabolizma hızının azalması ve harcanandan daha fazla enerji tüketimi kilo alımına yol açmaktadır. Üşüyen insanın enerjiye ve besine olan ihtiyacı artar. Özellikle kış aylarında karbonhidrattan ve yağdan zengin gıdalar yani yüksek enerjili gıdalar tüketilir. İnsan vücudu, soğuk havanın etkisiyle alınan besinleri stoklayıp yağ hücresine çevirir. Kilo alımına neden olan bu durumdan kurtulmak için yeterli ve dengeli beslenme önemlidir.

KIŞIN 6 ÖĞÜN BESLENMEK DAHA SAĞLIKLI

Günde 3 ana ve 3 ara öğün olmak üzere 6 öğün olarak beslenilmelidir. Kış aylarında peynir, yumurta, zeytin, esmer ekmek ve mevsim sebzelerinden oluşan sağlıklı bir kahvaltı, ızgara et-tavuk-balık, salata, 1 dilim esmer ekmekten oluşan bir öğle yemeği sağlıklıdır. Akşamları zeytinyağlı sebze yemeği, yoğurt, salata gibi hafif besinler tüketilmelidir. Ara öğünlerde taze veya kuru meyve, süt-ayran-yoğurt, badem-ceviz tüketilerek gerekli enerji sağlıklı besinlerle ve uygun zamanda alınmalıdır. Bu beslenme tarzı sayesinde gecelerin uzun olduğu kış günlerinde akşam yemeğinden sonra tüketilen sağlıksız atıştırmalıklar da alınmamış olur.

SUYUNUZU TARÇIN VE LİMON İLE TATLANDIRABİLİRSİNİZ

Yaz aylarında aşırı terleme nedeniyle insan vücudunun suya olan ihtiyacı artmaktadır. Ancak kış aylarında soğuk nedeniyle su tüketimi azalmaktadır. Vücudun su ihtiyacı ne kadar azalsa da kilo kontrolünü sağlamak amacıyla günde 2-2,5 litre su tüketilmelidir. Su tüketiminde zorluk yaşayanlar, günlük olarak içecekleri suyu tarçın, karanfil veya limon ile aromalı hale getirerek tüketim kolaylığı sağlayabilir.

UYGUN DİYET PROGRAMLARI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Kışın açık alanlardan uzaklaşma nedeniyle fiziksel aktiviteler ciddi anlamda azalmaktadır. Bu durum egzersiz ile kalori harcamanın önüne geçmemeli, spor salonları veya ev gibi sıcak ortamlarda aktif olmaya devam edilmelidir. Kışın yapılan diyetin vücut direncini düşüreceği korkusu kilo alımını kolaylaştırmaktadır. Uygun diyet programıyla vücut direncini sağlayarak formda kalmak mümkündür. Doğru bir beslenme programı uygulamak, bağışık sistemini kuvvetlendirerek hastalıklar açısından da önleyici yol oynamaktadır.

