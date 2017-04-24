Kişi Başına Gelir Yine 10 Bin Doların Altına İnecek Gibi
Bugünkü konumuz GSYH'deki gidişat. Sorun başka artık... Sorun, bu yeni sistemle büyüyen GSYH'nın, dolar bazında neredeyse eski düzeyine inivermiş olması...
Bugünkü konumuz GSYH'deki gidişat. Sorun başka artık... Sorun, bu yeni sistemle büyüyen GSYH'nın, dolar bazında neredeyse eski düzeyine inivermiş olması...
Kaynak: Dunya.com
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