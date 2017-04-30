Kişi Başı Harcama Yarı Yarıya Düştü

Yurt dışını ziyaret eden Türk vatandaşlarının sayısı yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 1,9 milyonu bulurken, kişi başı ortalama harcama neredeyse yarıya düştü.

Kişi Başı Harcama Yarı Yarıya Düştü

Yurt dışını ziyaret eden Türk vatandaşlarının sayısı yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 1,9 milyonu bulurken, kişi başı ortalama harcama neredeyse yarıya düştü.

Kaynak: Dunya.com

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