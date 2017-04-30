Kişi Başı Harcama Yarı Yarıya Düştü

Yurt dışını ziyaret eden Türk vatandaşlarının sayısı yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 1,9 milyonu bulurken, kişi başı ortalama harcama neredeyse yarıya düştü.
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