Kışanak ve Tuncel'in Davaları Diyarbakır'dan Malatya'ya Alındı

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gültan Kışanak ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Başkanı Sabahat Tuncel'in hakkında açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Yargıtay'ın aldığı karar doğrultusunda Malatya'da görülecek.



Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Kışanak ve Tuncel'in yargılandığı davanın güvenlik gerekçesiyle başka ile alınmasını ön gören talebini değerlendiren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemeye gönderdiği yazıda, "Sanıklar Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel hakkında 'terör örgütü propangandası yapmak', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama', 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçlarından Diyarbakır 8'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan 2016/3 esaslı sayılı kamu davasının CMK'nın 19/2 Maddesi uyarınca Malatya Ağır Ceza Mahkemesi'ne nakline, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 19 Ocak 2017 tarihli 2017/443 esas, 2017/210 karar sayılı ilamı ile karar verilmiştir" denildi. - Diyarbakır