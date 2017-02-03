Kışanak ve Tuncel Hakkındaki Dava

Yargıtay 5. Ceza Dairesi eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel hakkında açılan davanın "Güvenlik" gerekçesiyle Malatya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Kışanak ve Tuncel hakkında açılan dava dosyası "Güvenlik" gerekçesiyle nakli konusunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmişti.



Nakil konusuna ilişkin talebi değerlendiren Yargıtay 5. Ceza Dairesi, kararında şu ifadelere yer verdi:



"Sanıklar Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel hakkında 'silahlı terör örgütünü kurma ve yönetme', 'terör örgütü propagandası yapmak' ile kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçlarından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan 2016/3 esas sayılı kamu davasının CMK'nun 19/2 maddesi uyarınca Malatya Ağır Ceza Mahkemesine nakline karar verilmiştir."



İstenen ceza



İddianamede, Kışanak hakkında "Silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek", 41 kez "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçlarından 57 yıl 6 aydan 230 yıl 6 aya kadar, Tuncel hakkında da "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve 16 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 23 yıl 6 aydan 95 yıla kadar hapis cezası isteniyor.