Kışanak ve Tuncel Hakim Karşısına Çıkacak

Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel yarın Malatya'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.



Gülten Kışanak ve Sebahat Tuncel hakkında yapılacak yargılamanın güvenlik gerekçesi ile Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından Malatya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesinin ardından ilk duruşma yarın başlayacak. Güvenlik gerekçesi ile Malatya'ya alınan dava ise FETÖ/PDY davası için dizayn edilen Yakınca Spor Salonunda görülecek.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gülten Kışanak için 'Silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak' suçlarından 230 yıla kadar ceza isteniyor. Sebahat Tuncel hakkında ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 135 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. - MALATYA