Kısakürek'in Şiirleri Halk Otobüslerine Asıldı

Yozgat'ta bir grup lise öğrencisi öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerini halk otobüslerinin koltuklarına yapıştırarak sosyal ve kültürel alanda etkinlik gerçekleştirdi. Türk Edebiyatının ünlü şairi Necip Fazıl Kısakürek'in hem hayatının hem de şiirlerinin yer aldığı çıkartmalar, vatandaşlar tarafından da ilgi gördü. - YOZGAT