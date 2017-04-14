Kısa Vadeli Dış Borçlar Şubat'ta 100 Milyar Doları Aştı

Türkiye'nin kısa vadeli dış borçları yılın ilk iki ayında yüzde 3.1 artışla, Şubat sonunda 101 milyar dolara yükseldi.



Şubat sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 161.2 milyar dolara çıktı.



Merkez Bankası verilerine göre, bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4.7 artarak 60 milyar dolara çıkarken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0.9 artarak 40.9 milyar dolara yükseldi.



Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2016 yıl sonuna göre yüzde 2.5 artarak 15.1 milyar dolar, yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0.8 azalarak 13.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Banka mevduatı, 2016 yıl sonuna göre yüzde 8.6 artarak 18.7 milyar dolara çıkarken, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 7.8 artarak 13.1 milyar dolara yükseldi.



Diğer sektörler alında yer alan ithalat borçları ise, 2016 yıl sonuna göre yüzde 0.1 azalışla 32.7 milyar dolar oldu.



Büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 yıl sonuna göre yüzde 3.5 artarak 16.8 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3.1 artarak 84.1 milyar dolara yükseldi.



Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51.4'ü dolar, yüzde 30.1'i euro, yüzde 15.6'sı lira ve yüzde 2.9'u diğer döviz cinslerinden oluştu. - İstanbul