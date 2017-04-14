Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Şubat'ta Yüzde 3,1 Arttı

Kısa vadeli dış borç stoku, 2017 Şubat sonu itibarıyla 2016 yıl sonuna göre yüzde 3,1 oranında artışla 101 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Şubat ayı kısa vadeli dış borç gelişmelerini açıkladı. Buna göre; 2017 Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2016 yıl sonuna göre yüzde 3,1 oranında artışla 101 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,7 oranında artarak 60 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,9 oranında artarak 40,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2016 yıl sonuna göre yüzde 2,5 oranında artarak 15,1 milyar dolar, yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,8 oranında azalarak 13,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Banka mevduatı, 2016 yıl sonuna göre yüzde 8,6 oranında artarak 18,7 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 7,8 oranında artarak 13,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Diğer sektörler alında yer alan ithalat borçları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 0,1 oranında azalışla 32,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 yıl sonuna göre yüzde 3,5 oranında artarak 16,8 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3,1 oranında artarak 84,1 milyar dolar oldu.



Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 7 oranında artarak 50,6 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 0,4 oranında azalarak 50,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2016 yıl sonunda 171 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları da yüzde 49,1 oranında azalışla 2017 Şubat sonu itibarıyla 87 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 259 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2017 Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51,4'ü dolar, yüzde 30,1'i euro, yüzde 15,6'sı TL ve yüzde 2,9'u diğer döviz cinslerinden oluştu.



2017 Şubat sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 161,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 20,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 16,5, Merkez Bankasının 0,5, özel sektörün ise yüzde 83 oranında paya sahip olduğu gözlendi. - İSTANBUL