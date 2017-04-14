Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Arttı
TCMB verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku, şubatta geçen yılın sonuna göre yüzde 3,1 artışla 101 milyar dolara yükseldi.
TCMB verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku, şubatta geçen yılın sonuna göre yüzde 3,1 artışla 101 milyar dolara yükseldi. Ayrıca şubat sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 51,4'ü dolar, yüzde 30,1'i euro cinsinden oluştu.
Kaynak: Dunya.com
-
Evlenecek çiftlere kuyumculardan yeni yöntem!
-
Binlerce kişinin ödemeleri bugün hesaba yatıyor!
-
Dudak uçuklatan ikramiyeyi iki kişi paylaştı!
-
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor!
-
Dolar değer kaybetmeye devam ediyor
-
Tüm servetini kaybeden Cep Herkülü'nün son hali sevenlerini üzdü
-
Başbakan rest çekti: İspat etsinler, istifa ederim