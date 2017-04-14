Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Arttı

TCMB verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku, şubatta geçen yılın sonuna göre yüzde 3,1 artışla 101 milyar dolara yükseldi. Ayrıca şubat sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 51,4'ü dolar, yüzde 30,1'i euro cinsinden oluştu.