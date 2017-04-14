Kısa Vadeli Dış Borç Gelişmeleri

Kısa vadeli dış borç stoku, şubatta geçen yılın sonuna göre yüzde 3,1 artışla 101 milyar dolara yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bu yılın şubat ayı dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.



Buna göre şubat sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2016 sonuna kıyasla yüzde 3,1 artışla 101 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,7 artarak 60 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 0,9 artışla 40,9 milyar dolara çıktı.



Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2016 yıl sonuna göre yüzde 2,5 yükselişle 15,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı ise yüzde 0,8 azalarak 13,1 milyar dolar oldu. Aynı dönemde banka mevduatı, yüzde 8,6 artarak 18,7 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 7,8 artarak 13,1 milyar dolar seviyesine yükseldi.



Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 0,1 azalışla 32,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.





Kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 51,4'ü dolar





Borçlu bazında incelendiğinde, çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 sonuna göre yüzde 3,5 artarak 16,8 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 3,1 artarak 84,1 milyar dolar oldu.





Aynı dönemde alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yüzde 7 artarak 50,6 milyar dolara, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar ise yüzde 0,4 azalarak 50,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Geçen yılın sonunda 171 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları şubat sonu itibarıyla yüzde 49,1 azalışla 87 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar ise 259 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Şubat sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu; yüzde 51,4'ü dolar, yüzde 30,1'i avro, yüzde 15,6'sı TL ve yüzde 2,9'u diğer döviz cinslerinden oluştu.



Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 161,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Söz konusu stokun 19,5 milyar dolarlık kısmı Türkiye'de yerleşik bankalar ve özel sektörün, yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından kaynaklandı.



Şubat sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 161,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 20,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.



Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 16,5, Merkez Bankasının yüzde 0,5 ve özel sektörün ise yüzde 83 paya sahip olduğu gözlendi.