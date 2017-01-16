Kısa Vadeli Dış Borç Gelişmeleri

Kısa vadeli dış borç stoku, 2016'nın kasım ayında bir önceki yılın sonuna göre yüzde 1,5 azalışla 100,8 milyar dolara geriledi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2016 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.



Buna göre, 2016'nın kasım sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2015 sonuna kıyasla yüzde 1,5 azalarak 100,8 milyar dolara indi. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,9 azalışla 60,5 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 8 düşüşle 40,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2015 sonuna göre yüzde 30,6 azalışla 15,8 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5 düşüşle 14,5 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde, banka mevduatı yüzde 1,3 artarak 17,6 milyar dolara ve yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 31,5 artarak 12,6 milyar dolara yükseldi.



Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları ise kasımda 2015 yıl sonuna kıyasla yüzde 6,5 artışla 31,4 milyar dolara ulaştı.



Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 83,9 milyar dolar





Borçlu bazında incelendiğinde, kasım sonunda 2015 sonuna göre çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 15,3 artarak 16,8 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 4,2 azalarak 83,9 milyar dolara geriledi.



Aynı dönemde alacaklı bazında değerlendirildiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yüzde 3 azalarak 49,8 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,4 artarak 50,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



2015 sonunda 1,9 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 79,4 azalışla 2016'nın kasım sonunda 384 milyon dolar oldu. Bu dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 476 milyon dolar oldu.



Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonunun yüzde 51'inin dolar, yüzde 30,6'sının avro, yüzde 15,6'sının TL ve yüze 2,8'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.



Geçen yılın kasım sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 163,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından kaynaklandı.



Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 15,5, Merkez Bankasının yüzde 0,5, özel sektörün ise yüzde 84 paya sahip olduğu gözlendi.