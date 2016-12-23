Kışa Uyum Sağlamanın Yolu İç Motivasyondan Geçiyor"

Medicana Sivas Hastanesinden Psikolog Kerime Begüm Çayır, insanların kış mevsimine karşı direnç gösterdiklerini belirterek, "Bu dirençlerinin sebebi uyum sağlamakta zorlanmalarıdır. Uyumu yeniden sağlamak, olumluya çevirmek için iç motivasyonumuz çok önemli" ifadelerini kullandı.



Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çayır, insanların son yıllarda mevsimsel değişikliklerden kaynaklı kendilerini hem psikolojik hem de fiziksel olarak kötü hissettiğini söylediklerini dile getirdi.



Özellikle kış aylarında insanların hayatlarının her anında olumsuzluklarla birlikte gerileme olduğunu gördüklerini ifade eden Çayır, gerek iş hayatı gerekse kendi sosyal hayatları olsun soğuk havaların insanları olumsuz yönde etkilediğine dikkati çekti. Çayır, şunları kaydetti:



"İnsanların sabah uyandıklarında yatakları terk etmeleri zorlaştı. Çalışanlar, iş yerlerine geç kalmaya başladı ve motivasyonları olumsuz yönde etkilendi. Çünkü hayatımızın ortalama üçte birini geçirdiğimiz iş yerlerimiz, olumlu-olumsuz etkileriyle yaşantımızda önemli bir yer tutarak psikolojimizi derinden etkiliyor. Yaz aylarının bitmesi, hava sıcaklığının düşmesi ve gün ışığının azalması da iş hayatındaki motivasyonumuzu düşüren etkenler arasında yer alıyor.



İnsanlar hep yaz havası, hep güneş olsun istiyor, kış mevsimine karşı direnç gösteriyorlar. Bu dirençlerinin sebebi uyum sağlamakta zorlanmalarıdır. Uyumu yeniden sağlamak, olumluya çevirmek için iç motivasyonumuz çok önemlidir. Kendimize olumlu telkinler söylemek, kış mevsiminin güzelliklerine odaklanmak iç motivasyonumuza katkı sağlayacaktır."



-"Aşırı stres zihinsel, ruhsal ve fiziksel sağlık açısından tehdit"



İş motivasyonunu etkileyen unsurların iş ve çalışma düzeni, yöneticinin tavır ve davranışları, bireysel gelişim fırsatı, ücret, kararlara katılım, değerlendirme, güven duyma ve stres olduğunu açıklayan Çayır, stresin iş hayatını olumsuz yönde etkilediğine vurgu yaptı. Çayır, kontrol altında tutulduğunda motive edici olabilen stresin, aşırı derecede yaşandığında zihinsel, ruhsal ve fiziksel sağlık açısından tehdit oluşturabildiğini belirtti.



Havaların soğumasıyla birlikte insanların motivasyonunun azalmasının nasıl önleneceğine ilişkin Çayır, şu ifadeleri kullandı:



"Yaşamınızı düzenli ve olumlu bir yaşam şekline dönüştürün. Hava güneşli olmasa da sabah veya öğlen saatlerinde 25-30 dakika dışarıda yürüyüş yaparak güneş ışığından faydalanın, fırsat buldukça güneş ışığından yararlanın. Beslenme ve uyku düzenine çok dikkat edin. Strese sebep olan durumlardan kaçının. Düzenli spor yapmak da bağışıklık sistemini güçlendirir.



İş yerinde mutlu olmayı etkileyen faktörler, birlikte çalışılan iş arkadaşları, değerli hissetmek, iyi kazanç, iyi çalışma saatleri, hafta sonu tatili veya yan haklar, birlikte çalışan yönetici, az stres, saygın bir çevrede çalışmak, üretken bir iş çevresine sahip olmak ve iş yerinin konumu olarak öne çıkmaktadır."