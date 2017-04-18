Kısa Sürede Sosyal Medya Fenomeni Haline Gelen Danla Biliç

Sosyal medyada kullanıcı sayısının hızla artmasıyla hayatımıza giren insan sayısı oldukça fazla. Bunlara eklenen insanlardan biri de orijinal videolarıyla gündeme gelen Danla Biliç oldu.



Yaklaşık 5 ay önce çektiği "Yeditepe Üniversitesi %50 Burlus Kız Makyajı" adlı ilk videosuyla oldukça ses getiren Danla Biliç, yaklaşık 4 videoyla da 100 bin takipçiye ulaşmayı başardı.



Aslında aklında YouTube kanalı açma gibi bir fikri olmadığını söyleyen ve arkadaşının ısrarlarıyla ilk videosunu çeken Danla, YouTube'ye başlamadan önce, onu gazetelerin manşetlerine taşıyacak bir olay yaparak, futbolculara mesajlar atıyor ve cevap geldikçe onları Twitter üzerinden ifşa etmeye başlıyor. Bir gün sabah uyandığında ise manşetlerde kendini görüyor.



Bir süre gündemi meşgul ettikten sonra trans birey olduğunu söylediği bir video daha çekerek farklı kesimlere de ulaşmayı başarıyor ve kendini biraz da olsa tanıtmış oluyor.



Videolarına tamamen makyajsız olarak başlayan Danla, makyaj yaparken de kendine gelen yorumları mizahi bir dille eleştiriyor. Bu arada söylemeden geçmeyelim, gerçek adı Danla Biliç değil ve hala gizemini korumakta.