Kısa Sürede İstediğimiz 2 Oyuncuyu Aldık"

Spor Toto Süper Lig'de ilk bölümü lider tamamlayan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, kısa sürede kadrolarına iki önemli ismi kattıklarını söyledi.



Avcı, turuncu-lacivertli takımın konakladığı otelin sahasında yapılan antrenman öncesinde, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



İlk olarak, İzmir'de yaşanan terör saldırısını kınayan Avcı, "Ülkemiz adına bugün tatsız bir durum yaşandı. Oda istirahati sırasında öğrendik, biz de burada çalışıyoruz. Hayatın gerçekleri belki de o tarafta." açıklamasında bulundu.



Kadrolarının kalabalık olmadığının altını çizen deneyimli teknik adam, yeni transferleri Egemen Korkmaz ve İrfan Can Kahveci hakkında şöyle konuştu:



"Egemen ve İrfan son derece uyumlu, adaptasyonları da iyi. Egemen, Türk futbolunun önemli oyuncularından bir tanesi. A Milli Takım'da beraber çalışmıştık. Hem rekabet, hem kalite, hem de kupadaki hedefler açısından bu transferler önemli. İrfan da Türk futboluna gelecekte sunmamız gereken oyunculardan. Bölgesel olarak bir sıkıntımız yok. Kulübün bütçesine, istediğimiz bölgeye uygun oyuncu konusunda çalışıyoruz. Bulursak kadroya katabiliriz. Transfer yapabiliriz de yapmayabiliriz de. Şu an yokmuş gibi hareket ediyoruz. Kısa sürede istediğimiz 2 oyuncuyu aldık."



2016'yı zirvede tamamlayarak harika bir sezon geçirdiklerini belirten Avcı, kamp dönemiyle ilgili olarak, "Antrenman temposu genellikle kamplarda yüksek olur, bizde de yüksek. Keyifli bir şekilde devam ediyor, umarım ligde de aynı şekilde devam eder. Ayın 10'una kadar buradayız. Şu anda 5. antrenmanı yapıyoruz. Pazar günü Arnavutluk takımı ile bir hazırlık maçı yapacağız ve salı günü İstanbul'a döneceğiz. Cumartesi 17. haftayı oynayacağız." bilgisini verdi.



"Böyle bir hikayemiz yok"



Abdullah Avcı, zirve mücadelesi yaptıkları rakiplerine, kendilerine gösterdikleri saygı için teşekkür ederek, şampiyonluk yarışını şöyle değerlendirdi:



"Biz de onlara yıllardır saygı gösteriyoruz. Bizim için harika bir sezonu bitirdik. Böyle bir hikayemiz yok. Parça parça gidiyoruz, bütün resme bakmıyoruz. Bu resim bizi nereye götürecek, bakacağız. 27 ve 28. haftada bu yarışın içinde olacak mıyız? Bu heyecanı oraya kadar yaşayacak mıyız? Eğer bunu yaşarsak ondan sonrasını bilemem ama şu an itibarıyla harika bir durumu hafta hafta zenginleştirmeye çalışıyoruz. Kulüp tarihi için kupa da önemli hedeflerden bir tanesidir. Gruptan çıkmayı garantiledik, gruptaki 2 maçı saymazsak, 5 maç sonra final oynama şansımız var."