Yetişkinler için hazırlanmış olan üç anlatıcılı "Kışa Masal Gecesi", 22 Aralık'ta istanbulimpro sahnesinde...



"Yetişkinler için hazırlanmış olan bu kış masalları gecesi bir yandan ortak hafızamız olan masallarla geçen çocukluğumuza göz kırparken diğer yandan yetişkin dünyasına da farklı bir yerden bakmamızı sağlıyor.



Masalların simgelerle yüklü dünyasına bakarken, hem gündelik hayatımıza hem de içinde yaşadığımız dünyaya dair söylediklerini tekrar hatırlayacağımız. Üç anlatıcılı bu gecede masallarımıza müzik ve şarkılarımız da eşlik edecek."



Zinnure Türe



1981 yılında Almanya'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümündeki lisans eğitiminin ardından Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama programında oyunculuk yüksek lisansını tamamladı. 1999 yılından bu yana yurt içinde ve yurt dışında bir çok performansta sahne almış, çeşitli eğitimler almış ve vermiş, TV dizileri ve reklam filmlerinde oyunculuk ve bir çok projede yönetmenlik yapmıştır. Nazlı Çevik Azazi'den aldığı hikaye anlatıcılığı eğitimlerinin ardından, 2012 yılından bu yana bireysel ve kurumsal platformlarda anlatıcılık yapmaya ve eğitim vermeye, kurucusu olduğu ProjeDifüzyon'da oyunculuk ve yönetmenlik yapmaya devam etmektedir.



Derya Günaydın



Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 2012' de mezun oldu. 2011'de Fransa'da Erasmus değişim programı ile 8 ay öğrenim gördü. Tiyatro Ayna, Kumbaracı 50, Ahşap Çerçeve Kukla Tiyatrosu, Küçük Salon, Zorlu Çocuk Tiyatrosu'nda oyuncu ve asistan olarak ve 17. Akdeniz Oyunları Açılış ve Kapanış Seremonisi'nde dansçı olarak görev aldı. Halen ProjeDifüzyon ve Tiyatro Ayna'da oyuncu olarak görev yapmaktadır.



Sedat Can Güvenç



1986 Ankara doğumlu olan Sedat Can Güvenç 2007 yılında Bilkent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda görev almış, 2012 yılından itibaren kurucularından biri olduğu "Ray Performans Kolektifi" ile yoluna devam etmiş ve bağımsız olarak çeşitli Tiyatro, Performans, Forum Tiyatro projeleri gerçekleştirmiştir. 2014'ten bu yana lecoq pedogojisi ile ilgilenmekte; fiziksel tiyatro, maske oyunculuğu ve clown üzerine çalışmaktadır.