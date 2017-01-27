Kısa Film Yarışmasında Gelecek Yılın Teması 'ÇOCUK İşçiler' Olacak

Toplumsal sorunların sanat aracılığıyla ele alınmasını ve sinemanın yaratıcı bakışıyla toplumsal konularda farkındalık ve bilinç oluşturulmasını amaçlayan Kısa Film Yarışması'nın ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

"Mülteci Kadınlar" temalı yarışmaya, başvuran 126 filmden ön değerlendirmeyi geçen 15 film arasından ödüle hak kazananları Emin Alper, Tuba Büyüküstün, Ebru Ceylan, Stefan Arsenijevic ve Guy Seligmann'dan oluşan jüri belirledi.

"Toplumsal kalkınma ile ilgili geliştirilmesi gereken konularda ilk adım; geniş kitlelerde farkındalık yaratmak"

Güler Sabancı, ödül töreninde yaptığı konuşmada; Charles Darwin'in bilim ve sanatın önemini ifade ettiği sözüne atıfta bulunarak: "Bilim ve sanat bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar.' Biz de Sabancı Vakfı olarak çalışmalarımızla toplumun bu iki kanadını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Son 10 yıldır hibe programları yapıyor ve hibe programları ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunuyoruz. Ama daha da önemlisi toplumsal gelişmenin anahtarı olan sivil toplumun gelişmesini destekliyoruz. Toplumsal kalkınma ile ilgili geliştirilmesi gereken konularda ilk adım; hiç şüphesiz ki geniş kitlelerde farkındalık yaratmakla başlıyor. Sosyal meselelerin sanat yoluyla ele alınmasının da konunun geniş kitlelere yayılmasında çok etkili olduğunu görüyoruz" dedi.

Kısa Film Yarışması ile toplumsal sorunların sanat aracılığıyla ele alınmasını sağlamayı, sinema sanatının yaratıcı bakış açısından yararlanarak farkındalık ve bilinç oluşturmayı hedeflediklerini belirten Sabancı "İlk yılında yarışmamızın temasını 'mülteci kadınlar' olarak belirledik. Araştırmalar gösteriyor ki; dünyadaki mülteci nüfusunun yüzde 70'i kadınlar ve çocuklardan oluşuyor. Zorunlu sebeplerle ülkelerini terk eden kadınlar, çeşitli saldırı, şiddet ve tehlikelerle karşı karşıya kalıyorlar. Mülteci kadınların ve tüm kadınların, tehlikelerden korunması ve eşit haklara sahip olması için harekete geçmek gerekiyor. Bunun ilk adımı da yaşanan sorunları görünür kılmak ve bu sorunların herkes tarafından anlaşılmasını sağlamaktan geçiyor. İşte sinema, işte sinema sanatı orada devreye giriyor. Yarışmamıza başvuran her bir film çok kıymetli. Sanatçılara, onların ifade gücüne ve yaratıcılıklarına duyduğumuz güvenle, ortaya çıkan kısa filmlerin çözüme giden yolda bir adım olmasını temenni ediyoruz. Mülteci kadınların sorunlarını görünür kılan filmlerin, mülteci kadınların sesini dünyaya duyurmak için kısa ama etkili birer araç olacağına bütün kalbimle inanıyorum" dedi.

Yarışmanın Birincisi "Duvar" isimli filmiyle Mustafa Koray Polat oldu

"Duvar" filmiyle birinci olan Mustafa Koray Polat'a ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı takdim ederken "Penaber" filmiyle ikinci olan Ramazan Kılıç'a ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, "Sınır" filmiyle üçüncü olan Ali Rıza Erdemir'e de ödülünü yarışmanın bu yılki mesajını oluşturan dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Reza Deghati verdi.

Ayrıca mansiyon ödülüne layık görülen "Bir Hayatlık Göz" filminin yönetmenleri Melih Can Dürser ve Beyza Kaya da ödüllerini yarışmanın sanat yönetmenliğini yürüten Zeynep Atakan'dan aldı.

Dereceye giren filmlerin birincisi 15 bin TL, ikincisi 10 bin TL, üçüncüsü 5 bin TL ile ödüllendirildi.

Gelecek dönemin konusu "Çocuk İşçiler" olacak

Ödüllerin verilmesinin ardından ikinci yarışmanın teması açıklayan Sabancı, "Gelecek senenin temasını belirlerken yine sadece ülkemizde değil dünya boyutunda bir toplumsal sorunun, bir toplumsal yaranın üzerine basmak istedik. Gelecek senenin teması 'çocuk işçiler' oldu" dedi.

Ödül töreninde ünlüler geçidi

Birçok ünlü ismin katıldığı ödül töreni, Sabancı mavisi halıda ünlülerin geçidiyle başladı. Şenay Gürler, Hatice Aslan, Melisa Tapan ve Güneri Civaoğlu'nun,'in yanı sıra iş dünyası ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri de ödül töreninde yer aldı.

Yarışmaya 126 film katıldı, 15 finalist arasından ilk 3 eser belirlendi

8 Eylül-5 Aralık 2016 tarihleri arasında başvuruların kabul edildiğiKısa Film Yarışması'nda katılımcılardan en fazla 5 dakikada mülteci kadınlar sorununu kendilerine özgü bakış açısıyla anlatmaları beklendi.Başvuru döneminde www.kisafilmplatformu.org web sitesine 436 kullanıcı hesabı oluşturuldu. Bu hesaplar tarafından yüklenen filmler incelenerek yönetmeliğe uygun 126 eser seçildi. Bu eserler ön jürinin değerlendirmesinden geçti vefinale kalan 15 eser 4 Ocak 2017 tarihinde web sitesinden açıklandı. Jüri son değerlendirmeyi yaparak, ödüle hak kazanan 3 eseri ödül gecesinde açıkladı.