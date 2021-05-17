Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama gelmişti. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama gelmişti. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.Kısa çalışma kapsamında;

İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,

Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,

hizmetleri sağlanmaktadır.İşyerinde kısa çalışma uygulanabilmesi için;

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR'a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.