Kış Uykusuna Yatmayan Ayıların Kar Keyfi

Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlar yoğun karın içinde gezerek tadını çıkartıyor. Kış uykusuna yatması gereken ayılar ise kar keyfi yapıyor.



Kentte günlük yaşamda aksamalara neden olan yoğun kar yağışı Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanları etkilemedi. Hayvanat bahçesindeki ayı, aslan, kaplan, kurt, deve, maymun, leopar gibi kara alışık ve sıcak iklim hayvanları da karın tadını çıkarttı. Hayvanlar gün boyu karın içinde gezip, yuvarlanıyor. Karda oynayarak keyfini süren hayvanlar, kapalı bulunan kafeslerine girmek istemiyor. Kış mevsiminde enerjisi yüksek özel besinler verilen hayvanlar, yemeklerini bile kafesin dışında yiyor. Hayvanlar, hayvanat bahçesinin kış ziyaretçilerine de kendilerini gösteriyor.



Soğuk havalardan etkilenen sıcak mevsimlerde yaşamaya alışkın bazı hayvanların kafes ya da odaların sıcaklıkları klima ve ısıtıcılarla belli sıcaklıklara çıkarılıyor. Sıcaklığın korunduğu odalarda barınan hayvanların yiyecekleri ise yine kış menüsüne göre hazırlanıyor. İHA Muhabiri Serkan Akkuş, Haber yaparken donmak üzere olan saka kuşunu bulup montunun içinde ısıtıp donmaktan kurtarıp tekrar doğaya saldı. Karda hayvanat bahçesini ziyaret eden ziyaretçiler ise keyifli bir gün yaşadıklarını söyledi. - BURSA