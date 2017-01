Kış Turizminin Gözde Merkezleri

EKİP - "Deniz, kum ve güneş" denildiğinde dünyada ilk akla gelen ülkeler arasında yer alan Türkiye, Marmara'dan Ege'ye, Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya kadar kış aylarında da zengin ve alternatif turizm olanaklarıyla dikkati çekiyor.



Türkiye ve yurt dışında, kış döneminde tatil programı yapanlar, kayak için Uludağ, Palandöken, Erciyes, Kartepe ve Ilgaz gibi kayak merkezlerini, şifa için de ülkenin dört bir yanındaki termal tesisleri tercih ediyor.



Hava, kara, deniz ve teleferikle ulaşımın sağlanabildiği turizm merkezleri, kış aylarındaki doğası, sunduğu imkanları, birçoğu dünyaya örnek modern tesisleriyle yıllardır milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.



Kışın tatile çıkmak isteyenler için doğudan batıya, kuzeyden güneye, doğa, kayak ve termal turizm için her türlü olanağın bulunduğu Türkiye'de bir saatlik arayla sıcak su ve kayak keyfi yaşanabiliyor, denizde kaplıcanın zevkine varılabiliyor, Afrodit'in güzellik suyunda şifa aranabiliyor.



Ayder Yaylası ve Uzungöl gibi bölgelerde kış aylarında eşsiz kar beyazı doğal güzelliklerde birkaç günlük tatille stres atılabilirken, Erciyes'te gece gündüz kayak yapılabiliyor.



Uludağ'da kayak, Bursa'da sıcak su keyfi



Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, kış döneminde tatil için en uygun noktalardan biri olarak ilgi görüyor.



Bursa merkezden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan, karayolu ve teleferikle ulaşımın sağlandığı Uludağ'a İstanbul'dan özellikle Osmangazi Köprüsü'nün yapılmasıyla daha kısa sürede ulaşılabiliyor.



Otel ve misafirhanelerinde 8 binin üzerinde yatak kapasitesi bulunan Uludağ, özellikle hafta sonlarında günübirlikçilerle on binlerce kişiyi ağırlıyor.



Yılın 4 ayında kayak yapılabilen Uludağ'a çıkanlar, aynı gün Bursa kent merkezine inip tarihi hamamlarda termal keyfi yaşayabiliyor. Çekirge semtindeki, romatizma ile hepatit ve kan hastalıkları, metabolik bozukluklar ve doğum rahatsızlıklarına iyi gelen oteller ve kaplıcalarda şifa aranıyor.



Afrodit'in güzelliğine kavuştuğu sular



Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde yer alan Güre'deki 2 bin 500 yatak kapasiteli termal tesisler, kış aylarında büyük ilgi görüyor.



Mitolojide güzellik tanrıçası Afrodit'in cüzzama yakalandıktan sonra kaplıcalarında yıkanarak eski güzelliğine tekrar kavuştuğu Güre'deki tesisler, 4 mevsim tercih ediliyor.



Güre termal tesislerine gelen turistler, yaz kış eşsiz doğal güzellikler sunan Kaz Dağı'nı gezebiliyor.



Yalova ve Afyonkarahisar'da termal turizm



Yalova'nın Termal ilçesindeki termal tesisler de Arap turistler başta olmak üzere yabancı ve yerli turistlerin uğrak mekanları arasında bulunuyor.



Yüzlerce yıldır şifa dağıtan Termal kaplıcaları, 5 bin yatak kapasitesi ile hizmet veriyor. Buradaki tesislere İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden kolaylıkla ulaşılabiliyor.



Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden Afyonkarahisar da 17 bin 250 yatak kapasitesine sahip tesisleriyle dikkati çekiyor.



Merkeze yakın köyleri ve ilçelerinde kurulu, dünyaya örnek modern tesisleriyle Afyonkarahisar'ın şifalı suları, 5 bin yıldır sağlık bulmak amacıyla kullanılıyor.



Kartepe ve Topuk Yaylası



İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün aynı anda görülebildiği Samanlı Dağları'nın zirvesindeki bin 640 rakımlı Kartepe, doğal güzelliği, ormanları ve göl manzarasıyla özellikle İstanbulluların değişmez mekanları arasında yer alıyor.



Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı konumunda bulunan Kartepe'deki kayak merkezi, 300 oda ve 10 villadan oluşuyor, yaklaşık bin 200 ziyaretçiyi ağırlayabiliyor. 17 kayak pistine sahip Kartepe, kışın kayakseverleri ağırlarken, yazın da futbol takımlarına ev sahipliği yapıyor.



Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Topuk Yaylası, yazın futbol takımlarının, kışın da doğaseverlerin vazgeçilmezi oluyor.



Kartalkaya ve Abant



Ankara ile İstanbul arasındaki Kartalkaya Kayak Merkezi, Köroğlu Dağı bölgesinde bulunuyor. Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde 2 bin yatak kapasiteli 5 otel hizmet veriyor.



Toplam uzunluğu yaklaşık 50 kilometreyi bulan pistlerle, yurt içinden ve dışından her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Kartalkaya'daki oteller, hafta içi yüzde 70 ila 90, hafta sonları da yüzde 100 dolulukla hizmet sunuyor.



Bölgeye gelenler, Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Abant Tabiat Parkı'nı gezme fırsatı buluyor.



Kaplıcalarıyla ünlü ilçe Kızılcahamam



Ankara'ya 81 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört tarafı ormanlarla çevrili Kızılcahamam ilçesi, doğası ve kaplıcalarıyla tanınıyor.



Kızılcahamam Belediyesinin pansiyon evlerinin yanı sıra 10 otelin hizmet verdiği ilçe, yaklaşık 7 bin yatak kapasitesine sahip.



Ankara ve çevre illerden gelen ziyaretçilerle özellikle hafta sonları ve bayram tatillerinde yoğunluk yaşanan Kızılcahamam'daki kaplıcalarda yarı yıl tatilinde de yoğunluk bekleniyor.



Deniz kaplıcalarıyla ünlü Çeşme



Termal zenginlikleriyle kış turizminde önemli konuma sahip İzmir, Denizli, Manisa ve Aydın'daki çok sayıda tesis, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.



Türkiye'nin en fazla yabancı turist çeken termal tesisleri arasında yer alan İzmir'deki Balçova Termal Tesisleri, Norveç başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden tedavi amaçlı gelen turistleri ağırlıyor. 408 yataklı tesisteki rehabilitasyon merkezinden çevre otellerde kalan turistler de yararlanıyor.



Bölgede fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ve SPA hizmeti veren Kaya Termal Oteli ise 636 yatak kapasitesine sahip.



İç turizmin önde gelen merkezlerinden Çeşme, termal turizmde deniz kaplıcalarıyla ön plana çıkıyor. Dünyada ender görülen denizden kaynayan termal sulara sahip ilçede kışın da hizmet veren 5 bin yatak kapasitesine sahip 8 tesiste termal tedavi ve SPA hizmeti veriliyor. Tesisler, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden turistleri ağırlıyor.



"Beyaz cennet" Pamukkale ile dünyaca tanınan Denizli de termal turizmin hızla büyüyen merkezleri arasında yer alıyor. Pamukkale travertenlerinin bulunduğu Karahayıt bölgesinde 4 bin 428 yatak kapasitesine sahip 11 tesis, termal sularıyla misafirlerine hizmet veriyor.



Ilgaz Kayak Merkezi



Kastamonu ve Çankırı il sınırlarını ayıran Ilgaz Dağı, aynı zamanda kendi adıyla anılan kayak merkezinde birçok kayaksevere hizmet veriyor.



Yaklaşık bin 850 metre yüksekliğindeki kayak merkezini tercih edenler, türkülere konu olan Ilgaz'ın doğal güzelliklerinin görebildikleri gibi, uzun kayak pistlerinde doyasıya eğlenebiliyor.



Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası, 3 bin metreyi aşan dorukları ve 2 bin metreye kadar yükseltilerde yer alan ormanlarıyla Doğu Karadeniz'in en önemli turizm mekanları arasında gösteriliyor.



Kaplıcalarıyla ünlü yaylada 55,5 derece sıcaklıktaki suyun, romatizmal hastalıklar, kadın hastalıkları ve sinir hastalıklarına olumlu etkide bulunduğu belirtiliyor. Ayder Kaplıcaları, 12 ay boyunca yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor.



Bölgedeki termal tesisler de kış aylarında ziyaretçi çekiyor.



Muhteşem orman örtüsüyle Uzungöl



Dünya ve Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Trabzon'daki Uzungöl, kış aylarında da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.



Dik yamaçları ve kar beyazıyla oluşan muhteşem orman örtüsünün yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleri, yaylaları ve yöresel yemekleriyle turistleri cezbeden Uzungöl, ziyaretçilerine Karadeniz'in eşsiz güzelliğinde tatil fırsatı sunuyor.



Konaklama anlamında da büyüklü küçüklü yaklaşık 120'ye yakın tesis ve 6 bin yatak kapasitesiyle dikkati çeken Uzungöl, son yıllarda özellikle Arap turistlerden yoğun ilgi görüyor.



Yaz aylarındaki deniz, kum ve güneş üçgeninden oluşan turizm potansiyeline sahip, Türkiye'de turizmin başkenti Antalya, kış aylarında da adından söz ettiriyor.



Sahip olduğu arkeolojik ve doğal güzellikler sayesinde "Türk Riviearası" olarak adlandırılan ve birçok destinasyona göre daha ılıman kışın yaşandığı Antalya, kış turizminde spor organizasyonları ve kongrelerle ön plana çıksa da son yıllarda sahip olduğu tarihi ve kültürel mekanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.



Antalya'nın batısında yer alan Beydağları üzerindeki Saklıkent Kayak Merkezi de tatilcilerin tercihleri arasında bulunuyor. Şehir merkezine 47 kilometre uzaklıkta ve denizden bin 900 metre yükseklikteki kayak merkezi, yerli ve yabancı turistlere kayak keyfi yaşatıyor.



Erciyes'te gece-gündüz kayak



Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, bin 400 yatak kapasitesi ve 18 mekanik tesisle hizmet veriyor.



Erciyes'te kayakseverler, uzunluğu 102 kilometreyi bulan pistlerde kayak yapmanın keyfini yaşıyor.



Pistlerdeki aydınlatma sayesinde merkezde gece de kayak yapılabiliyor. Kar yağışının yetersiz olduğu dönemlerde bir milyon 900 bin metrekarelik pistler, suni karlama üniteleriyle destekleniyor.



Tatilciler, kent merkezinde 5 bin 500 yatak kapasiteli otellerden, 25 kilometredeki Erciyes Kayak Merkezi'ne servis araçlarıyla günübirlik ulaştırılıyor.



Kapadokya her mevsim güzel



Peribacaları, doğal kaya oluşumları, kayadan oyma butik otelleri ve tarihi yer altı kentleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı ziyaret edenler, çeşitli aktivitelere katılabiliyor.



Milyonlarca yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ'ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların asırlar boyu yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan bölge, sıcak hava balonlarıyla kuşbakışı izlenebildiği gibi, vadilerdeki yürüyüş yolları, at ve ATV araç turlarıyla gezilebiliyor.



Kış mevsiminde beyaza bürünen Kapadokya, yaklaşık 40 bin yatak kapasiteli 519 tesisiyle ziyaretçilerine masalsı tatil yaşatıyor.



Doğu'nun gözbebeği Palandöken ve Cıbıltepe



Doğu Anadolu'nun Avrupa'da tanınan yüzü olarak öne çıkan ve her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Palandöken ve Cıbıltepe kayak merkezleri, kış turizminin parlayan yıldızı olarak öne çıkıyor.



Dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki 24 pist, kayak ve snowboard meraklılarına eşsiz keyif yaşatıyor.



Pistlerinden ikisi slalom yarışları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tesciline sahip Palandöken Kayak Merkezi, aynı anda yaklaşık 12 bin kişiye kayak imkanı sunuyor. En uzun parkuru 12 kilometre olan merkezde kayakseverler, tek çıkışta kesintisiz 12 kilometre kayabiliyor.



Havaalanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezi, bu sayede ziyaretçilerine hem kolay ulaşım imkanı hem de kayak dışında şehir merkezindeki Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan çok önemli tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etme imkanı sağlıyor.



Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yer alan ve sarıçam ormanları, kristal şekildeki kar ve uzun kayak pistleriyle Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasındaki Cıbıltepe Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.



İlçedeki 2 bin 634 rakımda sarıçam ormanları arasındaki eşsiz güzelliği ile dikkati çeken Cıbıltepe, kayak merkezlerinde ender bulunan kristal kara sahip olmasıyla adından söz ettiriyor.



2 bin 700 metre yükseklikteki Cıbıltepe'de çeşitli zorluk derecelerinde 5 pistte kayak yapılabiliyor. Kayak merkezinin pist uzunluğu 17 kilometreyi buluyor.



Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi ile Hakkari merkeze 12 kilometre uzaklıkta 2 bin 800 rakımdaki Merga Bütan Kayak Merkezi, kış turizminde adını duyurmaya başladı.