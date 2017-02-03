Kış Spor Okulu"Nda 10 Bin Çocuk Kayakla Tanıştı

Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Kış Spor Okulları"na katılan ve kayak ile tanışan yaklaşık 10 bin çocuğa geleceğin şampiyonu olmaları için imkan sağlanıyor.



Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in "Kayak bilmeyen çocuk kalmayacak" talimatı doğrultusunda yaklaşık 3 yıldır devam eden çalışmayla kentteki çocukların kayak sporuyla tanıştığı belirtildi.



Ücretsiz gerçekleştirilen eğitimlerle şimdiye kadar yaklaşık 10 bin çocuğun kayak sporunu öğrendiği aktarılan açıklamada, bu yıl da ara tatilde kayak kurslarına katılan yüzlerce çocuğun kayak sporunu öğrendiği kaydedildi.



Konaklı Kayak Merkezi'nde uzman eğitmen ve antrenör gözetiminde her hafta 250 ilkokul öğrencisine eğitim verildiği vurgulanan açıklama, şu ifadelere yer verildi:



"Eğitmenler eşliğinde çocuklara belediye tarafından ücretsiz ulaşım imkanı sunuluyor. Çocuklar, bir hafta boyunca temel kayak eğitimi alıyor. Öğrenciler sabah 09.00'da başlayan kayak eğitimi sonrası öğlen ikram edilen yemeğin ardından son antrenmanla tekrar araçlarla evlerine bırakılıyor. Kayak yapan çocuklar arasında yetenekleri tespit edilen yeni yıldızlar, kayak kursu sonrası özel bir eğitime tabi tutularak kulüplere gönderiliyor. Kış Spor Okulları kapsamında bu yıl sömestir tatili için açılan kayak kursunda 750 çocuğa temel kayak eğitimi verildi."