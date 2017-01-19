Kış Soğuğunda Çamur Banyosunda Şifa Arıyorlar

CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki 2 bin yıllık kaplıcalar, kış soğuğunda çamur banyosu yapmak, termal suya girmek isteyenlerin uğrak yeri oldu.



Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyeye ait Hüdai Kaplıcaları'nın yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi.



Kaplıcaların en çok ilgi gören bölümünün çamur banyoları olduğunu dile getiren Çöl, bu alanda Türkiye'nin sayılı termal merkezlerinden biri olduklarını ifade etti.



Düzenli yapılan tahlillere göre, söz konusu banyoların kalite açısından dünyada üçüncü sırada gösterildiğine dikkati çeken Çöl, şöyle devam etti:



"Bu özellik mineral bakımından zengin termal su ile uygun çamurun mayalanması sonucu oluşuyor. Bu sayede çamur banyosu romatizmal hastalıklar için en iyi şifa kaynağı olarak görülüyor. Kış döneminde, özellikle sömestr tatilinde yoğun katılım ve konaklama ihtiyacı var. Şu anda yüzde 100 dolulukla devam ediyoruz. En ölü zaman dediğimiz dönemlerde bile bu yıl Sandıklı Hüdai Kaplıcaları yüzde 98 doluluk oranıyla tarihi rekor kırmıştır."



Çöl, çamur banyosu için gelen yabancı turistlerde ilk sırada Güney Korelilerin bulunduğuna işaret ederek ülke sayısının arttırılması için İran ve bazı Avrupa ülkelerine yönelik tanıtım çalışmaları yapacaklarını vurguladı.



Termal seracılık da yapılıyor



Son dönemde artan yatırımlarla Afyonkarahisar'ın termal turizm açısından büyük gelişme gösterdiğini aktaran Çöl, "Sandıklı'daki termallerde sıcak su seviyeleri yükseliyor. 85-90 derecelik su kaynakları var. İlçemiz Türkiye'nin en büyük termal seracılığın yapıldığı yerlerden biri. Şu anda 500 bin metrekarelik alanda yapılan termal seracılık büyümeye devam ediyor." diye konuştu.



"Çamur, kronik hastalıklar, deri rahatsızlıkları ve romatizmanın tedavisinde etkili oluyor"



Hüdai Kaplıcaları İşletme Müdürü Hüseyin Özen de 299 apart dairenin bulunduğu tesiste konaklama fiyatlarının 50 ila 150 lira arasında olduğunu bildirdi.



Tesislerde çamur banyosu ve kaplıcanın yanı sıra kür merkezi, hamam ve doğal sauna imkanı sunduklarını anlatan Özen, şunları söyledi:



"Çamur banyolarında, belli bir havzadan alınan mineralli toprağı termal su ile karıştırıp, mayalandırıyoruz. Misafirlerimiz, 10 dakikalık kürler halinde içerisine yatarak tedavi imkanı buluyor. Türkiye'nin birçok yerinden yılın her dönemi talep alıyoruz. Bunda da doğal çamur banyolarının büyük etkisi var. Çamur, kronik hastalıklardan deri rahatsızlıkları ve romatizmaya kadar bir hastalığın tedavisinde etkili oluyor."



Kaplıcada tedavi gören Sami Kum, mesleğinden dolayı sırt, bel ve boynunda rahatsızlık bulunduğuna işaret ederek "Doktor tavsiyesi üzerine Sandıklı'ya geldim. Kaplıcada üç gündür küre giriyorum. Ağrılarım azaldı. Bir hafta daha tedavi için buradayım. Herkese tavsiye ederim." dedi.



Hasan Kol ise 2 yıl önce bel, ayak bilekleri ve diz kapağındaki şiddetli ağrılar üzerine kaplıcaya gelmeye başladığına değinerek "Merdiven dahi çıkamıyordum. Hüdai Kaplıcaları'na geldim, şifa buldum. Çamur banyosu gerçekten şifa kaynağı." görüşünü kaydetti.