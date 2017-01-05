Kış sergileri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, her ay olduğu gibi bu ay da geleneği bozmayarak İzmirli sanatseverleri yeni sergilerle buluşturmaya devam ediyor.

Ocak ayının sergi takviminde ilk olarak Sevtap Şirin'in 'Renkahenk' isimli ebru sergisi yer alıyor. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda açılan sergi 14 Ocak'a kadar gezilebilecek. 10 Ocak 2017'de İzmir Sanat'ta, Didem ve Fedai Gök'ün resimleri 'Tutku' adlı sergiyle sanatseverlerle buluşacak. Sergi, 23 Ocak tarihine kadar devam edecek. Ceylan Eşit'in "Düş, Sürat, 62" adlı resim sergisi, 16-30 Ocak tarihleri arasında Tarihi Havagazı Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Sanatçının akrilik, karışık teknikle yaptığı eserler, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği'nin düzenlediği İzmirli Kadın Sanatçılar Yarışması'nda birincilik ödülü almıştı.

İzmir Sanat ve Çetin Emeç'te fotoğraf sergisi

İzmir Sanat, 24 Ocak'ta Halil Nadas'ın "Uzaktan Yakından" isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak. 3 Şubat tarihine kadar açık olacak sergi, sanatçının ilk kişisel sergisi olacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr Burcu Gülay Taşçı'nın "Kentte Bir Çocuk" isimli fotoğraf sergisi de Çetin Emeç Sanat Galerisi'nde gezilebilecek. 24 Ocak'ta başlayacak sergi, 8 Şubat tarihine kadar açık kalacak.

