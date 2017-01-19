Kış Şartlarına Dayanıklı Biber Tohumu Üretimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünce yürütülen çalışma kapsamında kış şartlarında yetişebilecek, hastalıklara dayanıklı ve verimi yüksek hibrit (iki farklı bitkinin birleşmesinden ortaya çıkan yeni tür) biber tohumu geliştirilmesi için çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.



Proje koordinatörü ve OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Balkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de kış döneminde örtü altı sebze yetiştiriciliğinde soğuklara dayanıklı sebze tohumu çeşidi bulunmamasının verim ve kalite düşüklüğüne neden olduğunu, aynı zamanda da dışa bağımlığı artırdığını söyledi.



Balkaya, Sanayi ile İşbirliği Araştırmalarını Destekleme Programı kapsamında üniversite sanayi iş birliği imkanlarını artırmaya yönelik hazırlanan proje kapsamında kış şartlarında yetişebilecek hastalıklara dayanıklı ve verimi yüksek hibrit biber tohumu geliştirme çalışmalarına başladıklarını belirtti.



Örtü altı yetiştiriciliğinde kullanılan erkenci tür sebzelerin tohumunun büyük kısmının ithal edildiğinin altını çizen Balkaya,Türkiye'nin sebze tohumları için milyonlarca lira ödediğini sadece biber tohumu için yıllık 9 milyon lira harcandığını ifade etti.



Kış şartlarına dayanıklı hibrit biber tohumu geliştirmek ve Türkiye'nin dışa bağımlığını bitirmek için uzun soluklu çalışma yürüttüklerini dile getiren Balkaya, şöyle devam etti:



"Kış döneminde örtü altı sebze yetiştiriciliğinde düşük sıcaklıklar nedeniyle tür ve çeşitlerde verim ve kalite performansları yönünden önemli düzeyde azalış meydana gelmektedir. Bunun sonucunda üreticiler, düşük verim değeri ve kalitesiz ürün nedeniyle ekonomik olarak büyük zararlara uğruyorlar. Sera koşullarında daha erken ve daha geç turfanda yetiştiriciliğinde yapılan masrafların büyük bölümünü ısıtma giderleri oluşturmaktadır. Birçok ülkede düşük sıcaklığa dayanıklı çeşitler kullanılarak daha soğuk ortamda biber yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Sera ısıtmasında kullanılacak bol ve ucuz enerji kaynaklarına henüz sahip olmayan ülkemiz koşullarında düşük sıcaklıkta tohum çeşitleri kullanıldığı takdirde kış ve turfanda yetiştirme dönemlerinde yetiştiricilik uzayacaktır. Bu projeyle üniversite özel sektör iş birliği ile ülkemizin yerli biber genetik kaynaklarının kullanılarak düşük sıcaklığa dayanıklı, kış dönemi için hibrit biber tohumları geliştiriyoruz. Antalya'da bulunan yerli bir tohum firması ile ortak çalışma yürütüyoruz."



Balkaya, üç yıl sürecek proje sonunda düşük sıcaklığa dayanıklı hibrit biber tohumu elde edileceğini sözlerine ekledi.