Kış Sahnesi: Mabel Matiz, Kalben, Evrencan Gündüz

Kış Sahnesi, 23 Aralık Cuma günü Mabel Matiz, Kalben ve Evrancan Gündüz'ü ağırlayacak.



Her etkinlik için farklı şekillere bürünebilen, alanı küçülüp büyüyebilen ve açılıp kapanabilen KüçükÇiftlik Park, kapılarını bu kez Kış Sahnesi için açacak. Kış sezonu boyunca 12 etkinlik olarak programlanan seride toplamda 36 yerli isme yer verilecek.



23 Aralık Cuma günü gerçekleşecek serinin ilk isimleri ise şöyle: Aysel Gürel anısına yapılan 'Aysel' albümünde Sultan Süleyman yorumuyla büyük beğeni toplayan; Gel, Arafta, Bir Hadise Var gibi şarkılarıyla pop müzik dünyasında yerini sağlamlaştıran Mabel Matiz, 2016 yılında kendi adıyla ilk albümünü yayınlayan, vurucu şarkı sözleriyle kendini sevdiren Kalben ve 16 yaşında müzisyenliğe başlayan, coverlarıyla şarkılara yeniden hayat veren Evrencan Gündüz olacak.



Kapı açılışının 18.00'da yapılacağı Kış Sahnesi, soğuğu dışarıda bırakıp KüçükÇiftlik Park'ın kapalı alanında yarattığı sıcak ortam ile katılımcılarına yerli müzik keyfini yaşatacak.